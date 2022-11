Le Groupe Wagner poste une vidéo dans laquelle il exécute l'un des siens à la masse

Ne la cherchez pas, ne la regardez pas. Elle est indigne et ignoble, et elle constitue une preuve supplémentaire de la barbarie employée par le groupe de mercenaires Wagner, créé par Evgueni Prigojine, surnommé le «cuisinier de Poutine» , que l'on dit très actif dans les coulisses du Kremlin pour raffermir son pouvoir.

Publiée ces jours-ci par des militaires dudit groupe et circulant largement sur les réseaux sociaux –notamment et surtout partagée par des comptes prorusses–, elle montre l'exécution à la fois froide et d'une brutalité indicible d'un soldat, accusé par ses bourreaux d'être passé à l'ennemi après son recrutement côté russe.

Le document a été cyniquement nommé «Le marteau de la vengeance» par le média complotiste et prorusse The Grayzone. Ainsi que l'explique le Wall Street Journal, on y voit un homme les mains attachées et la tête fermement scotchée à un parpaing. D'un ton froid et lors d'un interrogatoire sommaire, le militaire dit se nommer Evgueni Nuzhin et avoir été sorti de prison contre un engagement auprès du Groupe Wagner.

Il explique avoir ensuite changé de camp afin de se battre avec l'Ukraine contre ses anciens maîtres –et offrir un regard rare sur le fonctionnement interne du Groupe Wagner à des journalistes l'ayant interviewé, avant d'être à nouveau repris par ses ultimes bourreaux.

Evgeny Nuzhin's in-depth interview that received over 8.5 million views on YouTube. Turn on English subtitles under Settings.https://t.co/tcObI4D1i1 — Igor Sushko (@igorsushko) November 13, 2022

Ces quelques mots prononcés, un militaire lève une masse et, de toutes ses forces, assène un premier coup sur le côté de la tête de l'homme, puis un second alors qu'il est tombé à la renverse.

Au bout de l'enfer

C'est tout. Une vie s'achève en une horrible seconde. C'est aussi bref que monstrueux et cela rappelle notamment les méthodes inhumaines des djihadistes de l'autoproclamé État islamique, que le Groupe Wagner et ses membres ont d'ailleurs déjà expérimentées sur d'autres théâtres de guerre, notamment en Syrie.

La SMP Wagner publie fièrement la vidéo de l’exécution particulièrement sordide d’un de ses membres, accusé de désertion. La méthode de communication évoque celle des pires groupes jihadistes. Ce n’est pas un hasard. L’entourage de Poutine se mue en secte apocalyptique. — Jean-Marc Lafon (@JM_Lafon) November 13, 2022

L'exécution filmée du membre de Wagner accusé de trahison par ses "frères d'armes" montre aussi l'instauration d'une politique de terreur pour les "combattants" de la firme en Ukraine.



Les images sont horribles. Ne les partagez pas. — Nicolas Quénel (@NicolasQuenel) November 13, 2022

Que pense Evgueni Prigojine de cette mise en scène? «Je préfère regarder des pièces au théâtre», a-t-il badiné, cité par son service de presse. «C'est magnifiquement réalisé, cela se regarde facilement. J'espère qu'aucun animal n'a été blessé pendant le tournage», aurait-il ajouté.

Ce qui permet de comprendre un peu mieux, s'il était besoin, à quel type de folie froide, meurtrière et terroriste ont affaire celles et ceux qui s'opposent à la Russie de Vladimir Poutine et de ses plus proches alliés.