Les soldats russes peuvent désormais faire congeler leur sperme gratuitement

Comment rassurer une mère, une épouse, un frère inquiets pour l'homme qui, sur les ordres du Kremlin, part pour le front ukrainien, où plus de 100.000 de ses congénères ont, selon certains chiffres, déjà trouvé la mort?

Pas en lui fournissant un équipement digne de la supposée seconde armée la plus puissante du monde, une tâche semble-t-il insurmontable pour Moscou. Pas non plus en le plaçant sous les ordres de chefs compétents et précautionneux mais, ainsi que le rapporte la BBC, en lui permettant de faire congeler gratuitement son sperme avant le départ vers le casse-pipe, car sait-on jamais.

Lawyer Igor Trunov said his union planned to apply for funding to freeze sperm on behalf of several couples who had been forced apart by the draft for Russia’s military campaign in Ukraine this fall.https://t.co/sk9ZCT8jeJ