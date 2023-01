Pour s'emparer des riches mines de Soledar, Wagner marche sur ses propres morts

Un avertissement au préalable: cet article comportera de nombreuses photos ou vidéos que nous recommandons aux personnes les plus sensibles d'éviter de regarder à tout prix. À tout prix: c'est aussi l'expression utilisée par Evgueni Prigojine, patron du groupe Wagner, pour décrire les efforts engagés par ses troupes pour s'emparer de Soledar.

Section of the Bakhmut-Soledar front.

The frozen corpses of Russian bandits are scattered on the battlefield, but Russian mothers call to mobilize other conscripts and exterminate Ukrainians.#StopRussiaNow pic.twitter.com/sbP4YAtvyu — Ліна Ковтун (@LinaKovtunOl) January 7, 2023

The road out of Soledar is under Wagner fire control. Time is running. pic.twitter.com/AFK2gDoOG9 — Trollstoy (@Trollstoy88) January 10, 2023

Et, surtout, pour s'emparer de ses mines. Car dans cette ville située à quelques encablures de Bakhmut, où les mêmes mercenaires envoient sur les défenses ukrainiennes des vagues massives ininterrompues de soldats sortis de prison et tombant par dizaine dans des assauts désespérés, des exploitations de sel, de gypse d'argile ou de craie attirent la cynique convoitise de Prigojine.

Comme l'ont expliqué des officiels américains à Reuters, prendre Soledar serait ainsi ainsi pour lui une manière de se «servir sur la bête», et d'accroître les capacités financières propres de son groupe.

Ce serait également un moyen d'apporter enfin à la Russie une précieuse petite victoire, pas nécessairement d'une grande utilité tactique selon l'Institute for the Study of War, ou qui du moins ne signifie pas automatiquement la prise successive de Bakhmut.

Vaincre à Soledar serait néanmoins d'une grande importance symbolique, en particulier alors que le Kremlin redonne le rôle militaire central de chef d'État-major des troupes terrestres russes au Colonel-Général Alexandre Lapine, manière de réaffirmer son pouvoir face aux prétentions grandissantes de Prigojine.

Russian forces have not captured the entirety of #Soledar despite false Russian claims that the city has fallen and that #Bakhmut risks imminent encirclement. Russian sources claimed that Wagner Group forces advanced into the west of Soledar on January 10. https://t.co/BBSRXNzP1o https://t.co/sAcXhl2qj8 pic.twitter.com/NcpWrBNagA — ISW (@TheStudyofWar) January 11, 2023

[ 🇷🇺 RUSSIE | 🇺🇦 UKRAINE ]



🔸 Le Colonel-Général Alexandre Lapine, commandant du district militaire central, a été nommé chef d'État-Major des forces terrestres russes. pic.twitter.com/erwgFgK0cu — (Little) Think Tank (@L_ThinkTank) January 10, 2023

Les 7 Cercles de Soledar

Pour s'emparer de ces précieuses ressources, Evgueni Prigojine a donc tout mis dans la bataille et déclenché un véritable enfer de combats urbains incessants et brutaux. Contrairement à Bakhmut, ils semble en outre que certaines des troupes les mieux entraînées et les plus aguerries du groupe Wagner se battent à Soledar.

Dans une récente allocution, le président Zelensky expliquait ainsi que la cité avait été vidée de ses habitants, et que «plus un mur n'était debout». «Qu'est-ce que la Russie veut gagner ici? Tout est entièrement détruit, il ne reste presque plus de vie, expliquait-il. Des milliers de leurs hommes sont perdus: l'intégralité du terrain dans les alentours de Soledar est recouvert des corps des occupants et des cicatrices des frappes. C'est ce à quoi la folie ressemble.»

Zelensky, tonight: “What did Russia want to gain there? Everything is completely destroyed, there is almost no life left. 1000s of their people were lost: the whole land near Soledar is covered with the corpses of occupiers and scars from strikes. This is what madness looks like” — Jack Detsch (@JackDetsch) January 10, 2023

Update from Bakhmut and Soledar by Kiyanyn, 10 January (about 3 hours ago). pic.twitter.com/uqq8yp7F4O — Dmitri (@wartranslated) January 10, 2023

Il est difficile d'y voir clair sur l'issue de la bataille de Soledar, comme sur celle de Bakhmut. À l'heure où ces lignes sont écrites, le 11 janvier au matin, la situation reste confuse et le brouillard de guerre tenace. Il semble que, malgré des rumeurs de retraite ukrainienne, les batailles se jouent encore dans les ruines, maison par maison, bloc par bloc.

À lire aussi En Ukraine, des soldats-bricoleurs à la recherche de la grenade parfaite

Selon Evgueni Prigojine lui-même, dont les propos semblent confirmés par le renseignement militaire britannique, les Russes auraient atteint le centre de la ville et ses bâtiments administratifs principaux.

#Ukraine 🇺🇦: Ukrainian soldiers are fighting around the clock to defend the western edge of #Soledar from the Russian invasion force.



However it was reported today that Wagner mercenaries reached the town's administration building today. pic.twitter.com/VV3K4kIPhT — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) January 10, 2023

Elles ne pourraient néanmoins pas encore revendiquer une victoire totale: comme le montrent certaines des images, très dures pour quelques unes, elles essuient encore une féroce résistance de la part des troupes ukrainiennes sur place. Le vaste réseau souterrain de tunnels des mines de la ville compliquent en outre encore la visibilité de l'action.

Et si Wagner avance à Soledar, c'est comme à Bakhmut sur les cadavres de ses propres hommes, semble expliquer Hanna Maliar Vice-ministre ukrainienne de la Défense. «Les approches des positions de nos hommes sont parsemés des corps des soldats ennemis. Nos troupes se défendent avec bravoure», a-t-elle ainsi déclaré le 10 janvier.

Selon elle, le groupe Wagner «avancerait littéralement sur les cadavres de ses propres soldats, avec un usage massif de l'artillerie, de lance-roquettes, de mortiers qui prennent ses propres troupes dans le feu». Il a ainsi été rapporté que les troupes ukrainiennes avaient essuyé pas moins de 86 bombardements de la part de l'artillerie russe en une seule journée.

A country of masochists.

Even after suffering colossal losses, russia is still maniacally trying to seize Soledar - home to the largest salt mine in Europe.

Do they believe that salt will heal the wounds of the maimed occupiers?

— Defense of Ukraine (@DefenceU) January 10, 2023

18+ ⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️

Wagner in the Bakhmut industrial zone. pic.twitter.com/7nVQmN7p5r — MAKS 22🇺🇦 (@Maks_NAFO_FELLA) January 9, 2023

📽️Soldiers of 46th Airmobile Brigade, supported by Wolfhound MRAP, engaging Russian troops near the salt mine in #Soledar. #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/a3sd7g70Z8 — MilitaryLand.net (@Militarylandnet) January 10, 2023

Ukrainian armor engaging Russian troops near the central shaft of the salt mine in center Soledar. #Ukraine #Soledar #Donetsk pic.twitter.com/VHWAs27MZJ — (((Tendar))) (@Tendar) January 8, 2023