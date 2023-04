Utilisées n'importe comment, les «Spetsnaz», forces spéciales russes, ont été décimées en Ukraine

Entamée fin février 2022, l'invasion à grande échelle de l'Ukraine décidée par Poutine ne manque pas d'histoire de brigades et bataillons russes décimés au front, au premier lieu desquels la 155e brigade d'infanterie de marine russe, détruite et (difficilement) reconstituée huit fois en douze mois seulement.

Les documents américain ayant récemment fuité sur un forum Discord, pour lesquels le jeune Jack Teixeira a récemment été arrêté, ont révélé que les spetsnaz, ces forces spéciales des armées russes aussi craintes que respectées, avaient été décimées en Ukraine, du fait d'une utilisation peu conventionnelle de leurs talents particuliers par un commandement aux compétences contestables.

Comme toutes les forces spéciales de toutes les armées du monde, les spetsnaz sont parmi les troupes russes les plus durement entraînés. Selon le Washington Post, qui se fait l'écho de cette fuite, il faut ainsi généralement quatre ans pour former ces troupes d'élites: on ne les remplace donc pas facilement si elles tombent au combat.

Dotées d'un matériel et d'engin de pointe, elles sont pensées pour être utilisées dans des opération furtives, de renseignement ou de sabotage par exemple, ou dans d'autres missions-chocs –l'anti-terrorisme parfois– où leur entraînement sans faille, leur équipement dernier cri et leur tendance à ne faire aucun quartier leur permet d'apporter une force de frappe avec laquelle il est difficile de rivaliser.

Si la suite a été moins glorieuse, l'un de leurs faits de gloire les plus fameux de l'un de ces formations de spetsnaz, en l'occurrence le groupe Alpha, reste l'opération Chtorm-333. Le 29 décembre 1979, des troupes russes menées par ces soldats d'élite prenaient notamment d'assaut le palais Tajbeg à Kaboul et, en quelques minutes, tuaient le président afghan Hafizullah Amin et près de 200 de ses gardes du corps.

Pas vraiment fameux pour leurs grandes retenue et délicatesse, on a aussi pu voir les spetsnaz russes en opération lors de nombreuses situations de crise, en particulier durant le conflit tchétchène –lors des prises d'otage de l'école de Beslan ou du Théâtre de Moscou notamment.

Casse-pipe

Mais dans les opérations extérieures, lors desquelles elles sont souvent secrètement utilisées par le Kremlin, ou dans d'autres internes au pays, les spetsnaz pourraient se faire discrets ces prochaines années: selon les documents consultés par le Washington Post, les brigades de forces spéciales russes ont subi jusqu'à 95% de taux d'attrition lors du conflit en Ukraine.

Les formations de spetsnaz ont été très en pointe dès le début du conflit: ce sont logiquement elles qui ont été chargées d'infiltrer Kiev pour tenter d'assassiner le président Volodymyr Zelensky dès le début de l'«opération spéciale» de Vladimir Poutine.

Le problème est qu'en pointe, elles le sont demeurées dans les mois qui ont suivi. Les documents consultés par le WaPo expliquent ainsi que le commandement russe, peu confiant dans les qualités guerrières de ses troupes les plus basiques, a souvent utilisés ces forces très entraînées directement au front.

À Kharkiv, Marioupol ou plus récemment à Vouhledar, à rebours de la logique qui aurait voulu qu'elles ne soient utilisées que dans des missions ultra-spécialisées, elles ont donc été envoyées au massacre, comme les autres qu'elles étaient supposer renforcer.

Résultats: des centaines d'hommes tués malgré leur entraînement sans faille, et des brigades réduites à peau de chagrin. La 346è brigade, par exemple, n'aurait vu que 125 commandos sur 900 survivre à cette boucherie sans queue ni tête, quand la 22è aurait souffert d'un taux d'attrition ahurissant compris entre 90 et 95%.

Observateur affûté du conflit et membre du Foreign Policy Research Institute, note que la destruction rapide par le commandement russe de ce qui constitue l'un de leurs meilleurs atouts, notamment en termes de reconnaissance avancée ou de sabotage, a été un désastre pour la suite des opérations.

Une fois ces talents spéciaux perdus, rien ne pouvait les remplacer, et ce manque a ensuite pu largement peser sur les difficultés tactiques des russes. C'est également un coup dur et profond pour les armées russes sur le moyen et long-terme. Il faudra des années pour reconstituer ces brigades dépeuplées, un temps pendant lequel le pays ne pourra les utiliser, en Ukraine ou ailleurs.