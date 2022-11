Une vidéo montre des soldats ukrainiens exécutant des militaires russes à bout portant

La guerre est une chose horrible, généralement pour les deux camps. Dans le cas de celle que mène la Russie en Ukraine depuis février, les exactions commises par les troupes de Moscou semblent nombreuses, innombrables même. Elles sont menées contre des militaires ukrainiens mais aussi contre des populations civiles, visées chaque jour dans tout le pays par des frappes directes et sans réel objectif militaire.

La récente reprise de Kherson par les forces de Kiev –comme celles de Boutcha ou de Kharkiv pour ne citer qu'elles– montre que l'armée russe et ses supplétifs du Groupe Wagner ont laissé dans leur sillage des horreurs systématiques, notamment une torture à grande échelle des populations locales.

Mais c'est du côté de l'Ukraine et de ses soutiens que, ces derniers jours, une vidéo sème un profond trouble. L'on y voit une poignée de militaires à l'écusson jaune et bleu, dans la petite localité de Makiïvka (oblast de Donetsk), faire précautionneusement sortir une dizaine de soldats russes d'un édifice, les bras en l'air, avant de les faire se coucher dans la cour d'une ferme.

Il s'agit à l'évidence de prisonniers de guerre, auxquels un sort notamment codifié par la troisième convention de Genève doit donc être réservé. Mais soudain, ce qui semblait être une opération menée dans le calme se transforme en un indicible bain de sang: un soldat russe sort armé et se met à tirer, provoquant la riposte immédiate de ses gardes ukrainiens.

Une deuxième vidéo, filmée par un drone, montre la suite de cette scène terrible. Comme le décrit le New York Times, qui a analysé les images avec grand soin, on y retrouve les onze mêmes soldats russes inanimés, faces contre terre, baignant dans une vaste mare de sang.

Le militaire russe ayant ouvert le feu a été tué dans le feu de l'action. Mais concernant ses compagnons, au sol et désarmés, il semble difficile de croire à autre chose qu'une exécution massive.

GRAPHIC: Videos have appeared of Russian POWs being executed in Makiivka in Donetsk Oblast, shared by war reporter Aleksandr Kots. pic.twitter.com/OmQ46V63Fe