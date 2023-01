80% des 50.000 criminels recrutés par Wagner seraient morts, blessés ou, pire, dans la nature

Il y a quelques jours à peine, le patron du groupe Wagner Evgueni Prigojine pérorait sur les réseaux sociaux et s'affichait fièrement, entourés par quelques uns de ses mercenaires, au cœur de l'une des mines de sel de Soledar.

Un peu plus tard, on pouvait le voir superviser en personne, du moins sur les réseaux, l'envoi aux autorités ukrainiennes des dépouilles de leurs soldats tombés dans la bataille.

Prigozhin in one of the Soledar mines. The largest salt production plant in Europe is located on the territory of the city. Now it belongs to Russia. pic.twitter.com/OrTvSll6B7 — ZOV TV (@ZOV_TV) January 25, 2023

Evgeny Prigozhin is in #Soledar, observing the transfer of bodies of killed Ukrainian soldiers back to Ukrainian-controlled territory.

This war criminal has guts. pic.twitter.com/0o4rXzMKbL — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) January 22, 2023

Le message se voulait clair, du moins le semblait-il. Après des mois de reculs et de défaites, la Russie pouvait enfin revendiquer une victoire sur le terrain et ce n'était pas grâce à ses armées régulières mais à ses supplétifs.

Pourtant, ce n'est rien d'autre qu'une crise profonde que cachent ces images et cette communication. Selon certains observateurs ou analystes, le groupe Wagner serait même sur le point de s'effondrer en Ukraine, ainsi que l'explique The Daily Beast.

Sur le plan politique, la position d'Evgueni Prigojine est des plus précaires. Après des mois à prendre une place de plus en plus importante aux côtés de Vladimir Poutine, il semble que le président russe ait voulu mettre un frein à ses ambitions en remplaçant trois mois seulement après sa nomination le «général Armageddon» Sergueï Sourovikine, réputé favorable aux mercenaires, par Valéri Guerassimov.

«La décision de Poutine de se concentrer et de compter sur les forces russes conventionnelles marginalise le groupe Wagner et la faction des siloviks, qui continue néanmoins à contribuer à l'effort de guerre en Ukraine», analysait ainsi l'Institute For The Study of War (ISW).

Et c'est peu dire que la pilule a eu du mal à passer. Depuis la prise de Soledar, Prigojine se répand en critiques plutôt acerbes des armées russes régulières. Dans la communication post-victoire (à la Pyrrhus), il les accusait notamment d'avoir «volé la victoire» au groupe Wagner.

Un peu plus tôt, le général Guerassimov avait eu droit à une bordées d'injures publiques, puis à un message audio dans lequel il accusait les chefs russes, tranquillement assis dans le chaud confort de leur bureau, de n'envoyer aucun soutien matériel ou militaire au groupe Wagner.

Dans une vidéo, Prigojine tentait enfin d'expliquer pourquoi ses troupes avaient tant de mal à se saisir de Bakhmout, autour et dans de laquelle la bataille fait rage depuis des mois, mais qui reste encore aux mains des Ukrainiens.

Wagner's Prigozhyn explains why he is unable to take Bakhmut - a line of defence every 10 meters, hundreds of lines of defence across the city. Russians lack armoured vehicles and equipment. pic.twitter.com/sTdQt8G5xq — Dmitri (@wartranslated) January 3, 2023

La trouille du retour

Selon l'ISW, repris par Business Insider, ces communications n'ont rien d'innocent: Prigojine serait «vraisemblablement en train de mettre en place les conditions pour pouvoir accuser le ministère russe de la défense de l'échec du groupe Wagner à prendre Bakhmout».

Un éventuel manque de soutien de la part du commandement russe n'est pourtant sans doute pas l'unique –ni même le principal– facteur expliquant cet échec en cours. La méthode brutale, sanglante, indifférente à la vie humaine de Prigojine est sans doute la première responsable.

Comme nous l'expliquons récemment, les chefs du groupe Wagner ont lancé des vagues et des vagues de soldats se fracasser et mourir sur les défenses ukrainiennes à Bakhmout et à Soledar, jusqu'à devoir progresser en marchant sur les corps de leurs camarades. «La zone de Soledar est couverte des corps des envahisseurs, expliquait gravement le président Zelensky lors de l'un de ses points nocturnes. C'est à cela que ressemble la folie.»

Les chiffres qui commencent à sortir sont, effectivement, déments et effrayants. Pour alimenter cette indicible boucherie, Prigojine a, avec l'aval direct de Vladimir Poutine, en partie vidé les prisons russes. Le deal, qui a fortement intéressé le plus grand tueur en série russe, était clair: il était proposé à des dizaines de milliers de criminels d'aller se battre en Ukraine contre la fin de leur peine et leur libération.

Ex-convict and human turd-beetle Prigozhin, who sued @Bellingcat in normal court (and lost) and in kangaroo Russian court (and won) over us reporting he runs and funds the Wagner PMC, here on video recruiting Russian convicts for his "own private PMC" Wagner. pic.twitter.com/YjKdyLBYSr — Christo Grozev (@christogrozev) September 14, 2022

Encore fallait-il survivre à l'infernal manège qui était réservé à cette chair à canon en Ukraine. Selon une ONG russe interrogée par The Moscow Times, ce ne fut pas souvent le cas. Olga Romanova, patronne de Russia Behind Bars, calcule ainsi que 50.000 prisonniers ont ainsi été extirpés de leurs cellules, mais que seuls «10.000 d'entre eux se battent encore sur le front, car le reste a été tué, s'est rendu, ou a déserté».

Certains ont tout de même, comme promis et sans doute dans un but de communication, été libérés de leurs obligations par Prigojine qui, en bon père de famille, leur a demandé publiquement de ne pas violer, commettre de nouveaux crimes ou rechuter dans la drogue une fois revenus à la vie civile.

Prigozhyn releases the first convicts from Wagner. He calls ex-prisoners real warriors and gives them instructions about how to behave in society, "don't rape, don't take drugs...". pic.twitter.com/iG3ALiXU2k — Volodymyr Tretyak 🇺🇦 (@VolodyaTretyak) January 5, 2023

Qu'ils aient été «libérés» de manière officielle ou qu'ils aient déserté le front, le retour de ces milliers d'hommes en Russie fait donc peur –sans doute à juste titre.

À tel point que, ainsi que le rapporte The Daily Beast en reprenant le média russe Baza, les Moscovites seraient bombardés par une série d'appels mystérieux de supposés membres des forces de sécurités. Si la chose ressemble fort à une manipulation, ces derniers leur demandent de rester sur le qui-vive et de prendre garde à ces monstres revenus du front, certains ayant par exemple été préalablement condamnés pour des faits de pédophilie.