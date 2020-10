L'US Army teste des lunettes de réalité augmentée pour chiens

L'idée n'est pas saugrenue et peut même sauver de nombreuses vies, humaines comme canines. Comme pour les forces de police, les chiens sont pour les militaires de fidèles alliés dans de multiples tâches, parfois à haut risque comme la recherche d'explosifs ou les opérations de sauvetage notamment.

Mais leur donner des ordres à distance est –c'est assez logique– un peu plus compliqué qu'à un humain doté d'un talkie-walkie. D'où le projet d'une entreprise nommée Command Sight, financé par un fonds de recherche de l'US Army et supervisé par ses laboratoires de recherche: doter les chiens de lunettes de réalité augmentée, conçues pour les diriger à distance plus efficacement.

Wouf!

Comme le rapporte la BBC, ces lunettes permettront à l'humain de pointer un objectif dans le champ de vision du chien, qui sera spécifiquement entraîné pour le suivre.

De l'autre côté des ondes, ce que l'animal voit sera retransmis à distance, permettant à l'opérateur d'obtenir en temps réel une information précise sur ce qui se trame.

«La communauté militaire cynophile est très excitée par le projet», explique Stephen Lee, chercheur œuvrant pour le Army Research Laboratory. Il note néanmoins qu'il n'en est qu'à ses balbutiements, mais qu'en cas de réussite, l'AR canine pourrait rapidement être adoptée dans les armées du monde entier.

Interrogé par la BBC, un militaire britannique explique que ces lunettes, fabriquées sur mesure (sur museau?) pour chaque animal, pourraient sembler constituer une dépense farfelue, mais qu'elles ont un potentiel tactique évident.

Quant à la communauté canine, pourtant la principale intéressée, il semble que personne n'ai pensé à lui demander son avis.