Les vaisseaux fantômes détruisent l'environnement

Il y a des légendes qui peuplent les mers et hantent les capitaines: celle du Mary Celeste est l'une d'entre elles, expose Discover Magazine. Ce navire marchand, parti de New York en 1872, fut retrouvé un mois plus tard, intact, sans signe de vie ou de mort des passagers, au large des Açores (Portugal). Découvert, le bateau fut remis en service, malgré une rumeur de malédiction dans son sillage. En 1885, son capitaine le fit délibérément s'échouer sur un récif de la côte d'Haïti, faisant définitivement du Mary Celeste un vaisseau fantôme.

Pas besoin de squelettes à la barre ou de kraken à la coque pour hériter du qualificatif: il suffit que le navire soit abandonné en mer ou en eau douce par son propriétaire, qui ne l'aura pas déclaré, pour qu'il soit compté comme un vaisseau délaissé et à l'abandon (abandoned and derelict vessels, ADVs) par les autorités de protection de l'environnement.





Quand ces dernières ont identifié plus de 5.600 vaisseaux fantômes au large des côtes américaines, seulement 53% d'entre eux ont pu être retirés. Et c'est un problème: au-delà de hanter les océans, ces navires peuvent avoir un réel impact sur l'environnement.

Le problème de la fibre de verre

Les défenseurs de l'environnement s'inquiètent de ces bateaux qui, en coulant dans des eaux peu profondes, peuvent nuire à l'écosystème qui les entoure. Les ADVs peuvent entre autres détruire les récifs coralliens, les mangroves, les marais, les habitats ostréicoles ou encore les zones humides. Qu'ils soient à flot ou sous l'eau, les navires fantômes endommagent aussi l'environnement en rejetant des polluants. En laissant s'échapper des produits chimiques, des huiles, de la peinture, des eaux usées et d'autres toxines, ils contaminent les eaux et leur faune.

Par ailleurs, les autorités responsables de la protection de l'environnement considèrent les vaisseaux fantômes comme un danger pour les navires en circulation. Dans des voies d'eau peu profondes, les bateaux peuvent entrer en collusion avec une épave à laquelle ils ne s'attendent pas. Encore à flot, les navires fantômes peuvent aussi s'écraser contre des bateaux, des quais et d'autres structures portuaires.

Aussi les États adoptent-ils de nouvelles politiques pour s'attaquer au problème. Certains recommandent de développer de nouvelles filières de recyclage pour la fibre de verre, car c'est dans cette matière que sont construites les coques des bateaux de ces cinquante dernières années. Seulement, la fibre de verre n'est pas éligible aux programmes de recyclage de la ferraille, qui permettent de prendre en charge le coût du traitement. Or, ce sont ces coûts qui dissuadent certains propriétaires de se débarrasser proprement de leur bateau.

D'autres souhaitent mettre en place des programmes d'enregistrement plus stricts, afin que les propriétaires de bateaux ne puissent pas simplement abandonner leur navire sans craindre de poursuites. La malédiction des vaisseaux fantômes se retournerait alors contre leurs capitaines…