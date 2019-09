Les ventes de slips et la crise indienne, Alexa partout, vie et mort de Flash, aujourd'hui sur korii.

Surveiller les ventes de sous-vêtements pour anticiper les crises, l'histoire du plug-in le plus détesté d'internet, l'omniprésence d'Alexa, Facebook et nos cerveaux, l'empire des calculatrices scientifiques de Texas Instruments... À liire sur korii.



Un article vous a plu? N'hésitez pas à partager cette newsletter. Un autre vous a déplu? Dites-le nous en répondant directement à ce mail, on lit tout.



Vous souhaitez vous abonner à la kotiidienne? C'est par icii.

Amazon: Alexa ou la tentation totalitaire

La firme américaine souhaite vous accompagner dans chacun des instants de votre quotidien. À quel prix?

Lire l'article

Comment Texas Instruments a bâti son empire de la calculette graphique

Sortie en 2004, la TI-84 demeure la référence dans les classes américaines et se vend toujours au même prix.

Lire l'article

À en croire les ventes de slips, c'est la crise en Inde. Elles ont chuté de moitié et, si l'on suit le raisonnement de l'ex-président de la Réserve fédérale Alan Greenspan, c'est une mauvaise nouvelle.

Lire l'article

Vie et mort de Flash, le plug-in le plus détesté du web

Ses animations ont dominé le réseau, mais ses bugs ont eu sa peau.

Lire l'article

Le cerveau est la dernière frontière des données personnelles et Facebook veut l'explorer

Le rachat de CTRL-Labs par la société de Mark Zuckerberg pose mille questions.

Lire l'article