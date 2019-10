On tapera bientôt plus vite sur smartphone que sur ordinateur

Une nouvelle étude collective, la plus grande jamais réalisée sur le sujet, montre que la vitesse d'écriture sur un smartphone se rapproche désormais de celle sur un clavier physique.

Selon des scientifiques de l'École polytechnique fédérale de Zurich, de l'université de Californie et de l'université d'Aalto en Finlande, qui ont fait passer une batterie de tests à plus de 37.000 personnes de diverses nationalités, la vitesse moyenne d'écriture sur un smartphone équipé d'une correction orthographique automatique atteint les 38 mots à la minute.

L'écart de vitesse d'écriture entre smartphone et ordinateur est visiblement en train de se combler, puisque sur un clavier d'ordi, la moyenne est de 56 mots par minute.

Une vitesse d'écriture considérée comme rapide avoisine les 100 mots par minute sur clavier physique, contre environ 80 sur smartphone.

Fracture générationnelle

Quelques progrès restent cependant à faire pour que les smartphones rattrapent les claviers. Alors que le correcteur automatique a permis augmenter la vitesse sur smartphone, le choix manuel de suggestions de mots semble la ralentir, révèle l'étude.

En parallèle, celle-ci souligne également des différences générationnelles: les jeunes de 10 à 19 ans tapent 10 mots de plus par minute que les adultes de 40 à 49 ans. Autre fait intéressant, 74% des personnes utilisent les deux pouces en tapant sur un smartphone.

Pour l'équipe de recherche à l'origine de l'étude, l'écart de vitesse entre clavier physique d'ordinateur et clavier tactile de smartphone est voué à disparaître dans un avenir proche, à mesure que la population devient plus à l'aise sur le tactile et que la technologie progresse.

Si vous voulez vous-même tester votre vélocité à deux pouces, le test est disponible à cette adresse.