Recruté par Wagner, un assassin rentre chez lui, puis tue à nouveau

Il y a quelques semaines, nous relations les inquiétudes se faisant jour au sein de la société russe, légitimement assez peu rassurée par le fait que le Groupe Wagner d'Evgueni Prigojine sorte des prisons russes leurs pires criminels pour les envoyer sur le front ukrainien, et leur offre le pardon en cas de survie de plus de six mois.

Remarkable video from a prison colony in Russia of Prigozhin himself recruiting inmates for Wagner https://t.co/wyc9Du7B06 — Dmitri Alperovitch (@DAlperovitch) September 14, 2022

Cette dernière condition, pour ces bandits, assassins ou violeurs, n'est pas la plus simple à remplir. On sait que cette troupe de bric, de broc, ce choc et de sang de Prigojine a été utilisée comme une dispensable chair à canon en Ukraine, à Bakhmout par exemple, bataille dont s'est servie l'Ukraine pour l'user jusqu'à la rupture.

Certains de ces ex-prisonniers ont néanmoins pu rentrer chez eux, ne serait-ce que pour quelques jours. C'est le cas, raconte The Daily Beast en se basant sur les récits des médias locaux ou de MediaZona, d'un homme de 28 ans nommé Ivan Rossomakhin.

Originaire de la petite ville de Novy Burets, dans l'oblast de Kirov, l'homme y avait été condamné en 2019 à 14 ans de prison pour le meurtre d'une femme, avant de se voir extrait de sa geôle crasse par le Groupe Wagner.

Ce dernier lui a semble-t-il offert une permission d'une petite semaine pendant son service: ces quelques jours ont été utilisés, expliquent les médias locaux, à tuer de nouveau. Rossomakhin est du moins le suspect principal du meurtre d'une femme, dont le cadavre a été retrouvé par son fils couvert de coups et de plaies de blessures infligées au couteau.

Il faut dire que, dans les jours ayant mené à cette macabre découverte, l'homme avait quelque peu inquiété les locaux, qui s'étaient plaints aux autorités locales de le voir se trimballer en ville avec une hache et une pioche, criant «Je vais tuer tout le monde! Je vais découper une famille entière!» ou fracassant les fenêtre des véhicules qu'il croisait.

Trop tard

«Mardi, nous le mettrons dans un train avec toutes ses possessions, pour qu'il parte d'ici, pour qu'on ne puisse plus le croiser. On ne peut rien attendre d'une telle ordure», avait expliqué le chef de la police locale, Vadim Varankin. Mardi était trop tard, et Rossomakhin a, est-il expliqué, fini par céder à une pulsion meurtrière.

Samedi 1er avril, mais ce n'est apparemment pas un poisson, Evgueni Prigojine expliquait pourtant à qui voulait l'écouter et le croire qu'il œuvrait à la réduction de la criminalité en Russie.

«Au moment où je vous parle, plus de 5.000 personnes ont terminé leur contrat avec Wagner et ont été graciées. Le pourcentage de récidive dans le mois suivant le pardon est de 0,31%. C'est 10 à 20 fois moindre que le standard d'avant l'opération militaire spéciale», a expliqué le patron du groupe de mercenaires. Il ajoutait: «Ainsi, je peux le dire avec confiance: nous avons divisé le crime par 10 en Russie».

À lire aussi Pour l'armée ukrainienne, 52 cartes qui peuvent sauver beaucoup de vies

The Daily Beast a tenté de l'interroger sur les faits imputés par Ivan Rossomakhin: il a répondu qu'il ne pouvait répondre, car il était trop occupé «à fouiller dans son jardin à la recherche du corps de votre collègue», faisait une référence hideuse au journaliste américain du Wall Street Journal Evan Gershkovich, récemment arrêté par Moscou pour espionnage.

Dans un communiqué plus classique et plus «sérieusement», notez les guillemets, le Groupe Wagner s'est déclaré prêt à collaborer avec les autorités à propos du cas d'Ivan Rossomakhin.

Mais le communiqué, note The Daily Beast, ajoutait: «Non seulement ces personnes commettent moins de crimes qu'auparavant... mais grâce au fait qu'ils se soient battus, beaucoup de vos enfants, pères et maris, qui qu'ils soient, ne sont pas morts». Les habitants de Novy Burets ne sont peut-être pas du même avis.