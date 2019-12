Avec Wildlife Insights, Google met les animaux sauvages sous surveillance

Mercredi 18 décembre, Google a lancé un nouveau programme de préservation des animaux dans leur milieu naturel. L'entreprise a créé une base de données permettant aux internautes de garder un œil sur plus de 4,5 millions d'animaux sauvages.

Nommé Wildlife Insights, l'outil a été conçu en partenariat avec Conservation International et six autres organisations de défense de l'environnement ou des droits des animaux, dont le WWF.

Avec l'aide de ces ONG et d'associations locales, Google a mis en place un colossal réseau de caméras pièges, ces appareils cachés dans la nature pour réaliser discrètement des clichés d'animaux.

Un safari dans le cloud

Les militant·es des droits des animaux, les zoologistes ou les employé·es de parcs nationaux peuvent mettre en ligne les images capturées sur le cloud fourni par la firme.

L'algorithme d'identification de Google AI détermine alors à quelle espèce appartient l'animal photographié grâce à ses fonctions d'apprentissage, puis analyse son environnement et enregistre l'évolution de chaque bête dans son milieu naturel. L'objectif à terme est de repérer les espèces en difficulté, menacées ou, au contraire, qui se portent bien.

«Avec ces données, les managers de zones protégées ou les programmes anti-braconnage peuvent mesurer la santé d'espèces spécifiques, et les gouvernements locaux utiliser les données pour documenter les politiques publiques et créer des mesures de conservation», écrivent Tanya Birch de Google et Jorge Ahumada de Conservation International dans un article de blog.

En une heure, un·e spécialiste parviendrait à labelliser 300 à 1.000 images d'animaux. Avec l'aide de Google AI, le programme Wildlife Insights est capable d'analyser jusqu'à 3,6 millions de photos par heure, affirme l'entreprise.

Google souligne que son algorithme d'identification a été entraîné sur 614 espèces différentes, du jaguar à l'éléphant africain. Lors d'un test précédant le lancement du programme, le pourcentage de résultats corrects en matière de reconnaissance allait de 80% à 98,6%.

Les données de Wildlife Insights sont entièrement ouvertes au public: n'hésitez pas à aller jeter un œil au mignon museau des bébés ours capturés en gros plan, c'est toujours agréable.