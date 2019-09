Sur YouTube, le troublant succès des vidéos subliminales

Comment gagner en taille, devenir plus riche, perdre du poids ou arrêter de fumer? Rien de plus simple, selon une communauté YouTube, décryptée par Vice, qui ne cesse de prendre de l'ampleur.

Pour atteindre nos objectifs, il suffirait de regarder des vidéos envoyant des messages subliminaux à notre cerveau –sauf que dans certains cas, ces contenus manipulent nos émotions négatives.

Un centimètre en plus

Simone Sarinas, alias Simone Squared sur YouTube, souhaitait grandir. Pendant sept jours, elle s'est endormie avec son casque audio sur la tête, en se laissant bercer par une seule et même vidéo subliminale dénichée sur YouTube.

À la fin de la semaine, elle affirme s'être réveillée avec un centimètre de plus, comme elle l'espérait. Elle a même publié une vidéo pour raconter son étonnante expérience, qui a cumulé plus de 700.000 vues depuis juin 2019.



Comme Simone Sarinas, les fans de vidéos subliminales pensent qu'en écoutant ces vidéos à la musique souvent douce et lancinante, parfois accompagnée d'une voix répétant d'incompréhensibles mantras, nous arrivons à modifier nos travers et atteindre nos objectifs.

Grâce à des messages cachés, masqués par la musique, ces vidéos permettraient de «reprogrammer» notre cerveau et notre subconscient autant que nous le souhaitons.

Il existe énormément de vidéos de ce type, notamment en français, et d'importantes communautés d'internautes échangeant à ce propos sur les réseaux sociaux.

Mauvaises intentions

Certain·es craignent néanmoins que ces affirmations cachées dissimulent de mauvaises intentions et des propos négatifs. Mind Power, alors l'une des chaînes dédiées les plus populaires, a été accusée en 2017 de glisser des messages «démoniaques» et «sexuels» dans ses vidéos.

Une pétition a été créée sur Change.org pour supprimer la chaîne, qui a fini par fermer ses portes en décembre 2018. Sa créatrice a depuis lancé un groupe Facebook où elle monnaie ses vidéos pour 1 dollar pièce, soit 0,90 euro.

Le débat autour des contenus subliminaux ne s'est pas arrêté là. La communauté s'interroge sur l'intégrité des YouTubers qui, avec des vidéos aux propriétés hypnotisantes, pourraient choisir de manipuler les internautes.

En avril 2019, la créatrice d'une autre chaîne, Rose Subliminals, a admis utiliser des commentaires négatifs cachés dans ses vidéos. Face à la gronde, elle aussi a dû se mettre en retrait.

Ces petits drames et controverses n'ont pas altéré la popularité des vidéos subliminales, bien au contraire. Vice reprend des chiffres de Social Blade, un site de veille statistique sur certaines grandes plateformes (YouTube, Twitch, Twitter...): les chaînes populaires de ce domaine si particulier gagnent en moyenne 1.000 abonné·es par semaine depuis le début de l'année 2019.