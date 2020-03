YouTube démonétise les vidéos sur le coronavirus

YouTube a l'habitude de priver de publicité –et des revenus associés– les vidéos traitant de sujets sensibles. Celles-ci restent en ligne mais sont démonétisées. Officiellement, il s'agit de protéger les annonceurs en évitant de les associer à des contenus jugés problématiques.

Selon les recommandations de YouTube, un événément récent avec une «perte de vie, généralement à la suite d'une attaque malveillante planifiée» est généralement inadapté pour la publicité.

La plateforme a récemment déclaré qu'elle considérait le coronavirus comme tel. «Toutes les vidéos axées sur ce sujet seront démonétisées jusqu'à nouvel ordre», a prévenu Tom Leung, chef de produit chez YouTube, dans une vidéo.

«Pour la vidéo d'aujourd'hui, je ne commenterai pas directement les dernières actualités liées à la santé parce que: A, je ne suis pas un professionnel de la santé et B, je n'ai pas besoin qu'on me démonétise», a ainsi annoncé Linus Sebastian dans une vidéo sur... l'achat d'un nouveau PC.

Sa stratégie a fonctionné. D'autres ont eu moins de chance. Jonathan Downey, de la chaîne Spawn Wave, a réalisé une vidéo sur l'annulation de la Game Developers Conference. «J'ai inventé des abréviations comme CV, mais le contenu est toujours marqué comme inapproprié. C'était dans une vidéo sur l'annulation de la GDC, donc peut-être que les événements affectés par le virus Corona dont on parle peuvent également déclencher leur bot», a-t-il tweeté.

I made up abbreviations to say like CV, but it still gets tagged as unsuitable. It was in a video about GDC being cancelled, so maybe events affected by Corona Virus being talked about can trigger their bot for review as well.