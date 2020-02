Avec les «fake recettes» de pâtisserie, des résultats au mieux dégueux, au pire dangereux

YouTube et les réseaux sociaux sont envahis de jolies vidéos expliquant comment cuisiner des desserts rapidement et aisément grâce à des astuces («hacks»). Ces formats cumulent des millions de vues, mais lorsque l'on suit leurs instructions, «lourd est le parpaing de la réalité sur la tarte aux fraises de nos illusions», comme l'écrit le dessinateur Boulet.

Un journaliste de la BBC, Chris Fox, a mis la main à la pâte pour tester certaines de ces recettes.

D'après une vidéo de Blossom à 17 millions de vues sur YouTube, il suffirait de mélanger quelques ingrédients dans un carton de lait vide, dont des œufs et des chamallows, et de le faire cuire dix minutes au micro-ondes pour obtenir un délicieux flan.

Problème numéro un: le carton de lait ne rentre pas dans un micro-ondes. Problème numéro deux: même en utilisant un autre récipient, on n'obtient pas du flan mais d'immondes œufs brouillés.

Une seconde astuce, venue de So Yummy et enregistrant 3,2 millions de vues, préconise de faire fondre des oursons en gélatine au bain-marie pour fabriquer de la jelly et réaliser une pana cotta.

Cette fois, le souci est que les bonbons fondus ne sont pas liquides comme sur la prometteuse vidéo, mais extrêmement épais et gluants. Une fois refroidi, le mélange est dur et inutilisable.

À lire aussi Bienvenue dans le monde fascinant des «vidéos étrangement satisfaisantes»

Piège à clics

Ann Reardon, bromatologue et fondatrice de la chaîne YouTube How To Cook That, essaie depuis des années ce type de recettes dans ses vidéos, pour démontrer qu'elles sont mensongères.

«Ce sont les fake news de la pâtisserie. Ça fonctionne parce que c'est plus cliquable et que le contenu clickbait fonctionne mieux avec l'algorithme YouTube en ce moment», assure-t-elle à la BBC.

À lire aussi Sur YouTube, le troublant succès des vidéos subliminales

Quelques vidéos sont tout bonnement dangereuses: l'une d'entre elles conseille de tremper des fraises dans de l'eau de Javel pour les blanchir, une autre de verser du caramel fondu sur un batteur électrique en état de marche pour réaliser un «nid d'oiseau», au risque de sévères brûlures.

Le propriétaire de Blossom et de So Yummy a proposé à la BBC de venir dans ses studios à Los Angeles pour démontrer que ses recettes sont efficaces... à condition de ne pas filmer. Aurait-il quelque chose à cacher? On n'ose le penser.