Un YouTubeur perquisitionné à cause de cartes «Magic» inédites

Il ne s'attendait probablement pas à se retrouver dans une telle situation. Le vidéaste Dan «oldschoolmtg» Cannon était en train de filmer une vidéo portant sur de nouvelles cartes du jeu Magic: The Gathering lorsque des agents de la société de sécurité privée Pinkerton ont sonné chez lui et l'ont intimé de rendre les cartes «volées», selon eux, le menaçant d'une amende de 200.000 dollars (181.600 euros) et de dix ans de prison. Il a raconté cette mésaventure dans une vidéo publiée sur sa chaîne.

«March of the Machine: The Aftermath est un futur ensemble de cinquante cartes Magic qui devrait sortir le 12 mai de cette année. C'est un complément de l'extension March of the Machine, qui est sortie vendredi dernier. Le vidéaste voulait acheter March of the Machine, mais a apparemment reçu l'ensemble Aftermath inédit à la place», détaille Kotaku.





Je m'abonne Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de korii. et ne ratez aucun article.

S'agissait-il de cartes «volées», comme le pensaient les détectives? Selon Dan Cannon, le problème serait plutôt dû à une erreur de son vendeur de cartes, qui était apparemment davantage versé dans les cartes Pokémon et Yu-Gi-Oh!. Celui-ci aurait pensé que Aftermath était une version collector de March of the Machine, et lui aurait donc involontairement vendu l'ensemble avant sa date de sortie officielle.

De briseur de grèves à récupérateur de cartes

Contacté par Kotaku, Wizards of the Coast (WotC), l'éditeur de Magic: The Gathering, a confirmé avoir embauché l'agence Pinkerton «dans le cadre de [son] enquête». À la suite des menaces proférées par les détectives, WotC a présenté ses excuses au vidéaste, qui a accepté de supprimer ses contenus en lien avec March of the Machine: The Aftermath.

À lire aussi Une spéculation sauvage bat son plein autour des cartes Magic

La célèbre agence, fondée en 1850 par Allan Pinkerton, s'est fait au lendemain de la guerre de Sécession (1861-1865) une spécialité de briser les grèves: infiltration de syndicats, surveillance d'usines, filtrage de grévistes et de syndicalistes présumés, et recrutement d'hommes de main pour intimider les travailleurs en lutte. Elle a ensuite (heureusement) diversifié ses activités.

L'incident a eu lieu dans un contexte de flambée spéculative autour du prix des cartes Magic. Certains exemplaires, comme le mythique «Lotus Noir», peuvent atteindre des centaines de milliers d'euros.