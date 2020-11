Acheter une carte graphique dernière génération? Mission impossible!

Entre les tests de dépistage du Covid-19 et les magasins qui n'autorisent qu'un nombre réduit de clients, on pourrait penser que tout le monde en a assez de faire la queue depuis plusieurs mois.

Pourtant, des centaines de personnes patientent des heures dans le froid pour tenter d'obtenir une GeForce RTX 3080 ou une Radeon RX 6800 XT. Ces produits dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler sont des cartes graphiques dernière génération.

Éléments centraux de la construction d'un PC, capables de faire tourner de manière optimale les jeux les plus récents, ces cartes graphiques sont en rupture de stock depuis leur sortie. Les entreprises qui les produisent, Nvidia et AMD, font face à une demande bien supérieure à leurs stocks.

À lire aussi Oubliez Zoom, faites vos réunions dans des jeux vidéo

Le gaming traverse une période charnière: la PS5 et les Xbox Series X et S, les nouvelles consoles de Sony et Microstoft, viennent d'arriver. Les éditeurs de jeux vidéo sortent donc leurs blockbusters afin de profiter au maximum des capacités décuplées des consoles.

Cyberpunk 2077, nouvel Assassin's Creed, nouveau Call of Duty... Les gamers PC tentent de mettre la main sur des composants haut de gamme afin d'exploiter au maximum les performances de ces nouveaux jeux.

Tricheurs et campeurs

Avec une production ralentie à cause de la crise sanitaire, le marché est très tendu, au point que certains campent devant les magasins d'informatique quand d'autres reviennent chaque jour dans l'espoir d'un réassort.

«On n'a jamais vu ça ces dix dernières années, des gens qui font la queue pour des cartes graphiques un mois et demi après leur sortie», commente un analyste de Moor Insights & Strategy et ancien employé d'AMD.

Pour ne rien arranger, des scalpers, ces petits malins qui achètent un maximum puis revendent au prix fort, se font plaisir et profitent du fait que beaucoup de ventes se fassent en ligne pour tout acheter grâce à des raids collectifs ou des bots tricheurs.

À lire aussi L'addiction aux jeux vidéo existe-t-elle?

Selon la publication financière Barron's, Nvidia a accentué la pénurie en choisissant de vendre l'équivalent de 175 millions de dollars [146 millions d'euros] de cartes graphiques directement auprès de mineurs de cryptomonnaies.

Les employés de magasins d'informatique découvrent donc les longues files et la colère des clients frustrés, habituellement réservées aux jours de sortie de sneakers limitées ou aux énormes promotions. Et la situation n'est pas près de s'arranger, les stocks devant rester en rupture plusieurs mois encore.