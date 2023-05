Comment détecter les caméras qui peuvent être cachées dans votre logement Airbnb?

C'est la hantise de nombreux voyageurs utilisant la plateforme Airbnb: découvrir en plein séjour une caméra cachée dans leur logement. Si cela demeure assez rare, des cas apparaissent de temps en temps, aussi bien en France qu'outre-Atlantique. Face à cela, le site Popular Mechanics livre ses meilleurs conseils pour repérer les dispositifs de surveillance dans une résidence.

Tout d'abord, que disent les conditions d'utilisation du service de location? Sur le site d'Airbnb, on peut lire que l'usage des caméras et des dispositifs de surveillance du bruit est autorisé uniquement lorsqu'ils sont visibles, placés dans des espaces publics ou communs (pas les lieux dédiés au couchage ni la salle de bain), et lorsque les voyageurs ont été clairement avertis de leur présence.





Et que dit la loi? En France, selon l'article 226-1 du code pénal, fixer, enregistrer ou transmettre l'image d'une personne dans un «lieu privé» et «sans le consentement de celle-ci» est passible de 45.000 euros d'amende et d'un an d'emprisonnement. Il en va de même concernant les «paroles prononcées à titre privé ou confidentiel».

Réseau et fréquence radio

Si vous avez des doutes quant à la présence de caméras, la première option, rapporte Popular Mechanics, est de scanner le réseau pour trouver les potentielles webcams l'utilisant. Ces dernières sont assez simples à installer et certaines peuvent être connectées à internet. Et c'est justement grâce à cette fonctionnalité qu'elles peuvent être facilement détectées.

Pour les débusquer, il vous suffit d'une application comme Fing, qui permet de fournir la liste de tous les appareils connectés à un réseau wi-fi. S'il s'agit d'une bonne première étape, elle ne pourra toutefois ni vous indiquer la localisation exacte des caméras ni détecter les appareils non connectés au réseau (comme ceux à carte SD).

Pour y remédier, vous pouvez recourir à un détecteur de fréquence radio. Tous les appareils sans fil émettent ce type d'ondes, et il peut donc être facile de mettre la main dessus. Il faut juste être certain de vouloir débourser au minimum une trentaine d'euros pour acquérir ce type d'engin.

Miroirs à double sens

Une autre technique, plus rudimentaire mais non moins efficace, est suggérée par Popular Mechanics. Celle-ci est en mesure d'être réalisée par tous, mais demandera un peu plus de temps. Assurez-vous d'abord d'avoir assombri la pièce: éteignez les lumières, fermez les volets, tirez les rideaux. Équipez-vous ensuite de votre téléphone et activez la fonction lampe torche.

Éclairez ensuite les endroits qui vous paraissent suspects: horloges, détecteurs de fumée, chargeurs de téléphone, etc. Ce raie de lumière va vous permettre de facilement repérer les objectifs de caméras.

D'autres méthodes de surveillance plus originales, dignes d'un scénario de film d'espionnage, ont déjà été découvertes: les propriétaires peuvent notamment avoir recours à un miroir ou une vitre sans tain. Dans cette situation, posez simplement votre doigt sur la glace. S'il y a un léger espace entre votre doigt et son reflet, alors c'est un miroir normal. Sinon il y a des chances que l'on cherche à vous épier.

Une simple observation du logement peut également vous aider à repérer les dispositifs de surveillance. Un objet vous semble être placé dans un endroit curieux? Le détecteur de fumée est-il installé dans le coin d'une pièce au lieu d'être au milieu? Il y a des chances qu'il s'agisse d'une caméra. Cependant, avertit Popular Mechanics, il ne s'agirait pas de débrancher les dispositifs assurant votre sécurité. Si vous êtes sûr à 100% qu'un appareil vous espionne, avertissez les autorités.