Les AirPods et les oreillettes Bluetooth sont une catastrophe écologique

Ils sont absolument partout: les AirPods se sont imposés comme un incontournable dans le quotidien de centaines de millions de personnes ayant décidé que le filaire était définitivement dépassé –même si des champions du marketing arrivent désormais à écouler des cordons permettant d'attacher ses écouteurs sans fil pour ne pas les perdre.

Seulement voilà: d'un point de vue écologique, les AirPods et leurs concurrents présentent un problème de taille. Leurs minuscules batteries ne pouvant pas être remplacées, ils sont voués à être jetés lorsque celles-ci sont usées. Il s'agit de batteries lithium-ion, les mêmes que celles de la plupart des smartphones et de nombreux objets électroniques contemporains. Mais leur taille, si elle est constitue un atout au quotidien, a également un inconvénient: ces batteries ont tendance à s'essouffler plus vite que des modèles de taille supérieure.

Irréparables

N'espérez pas pouvoir demander une réparation dans une boutique agréée, ni jouer les MacGyver en changeant vous-même la batterie grâce à un tuto YouTube: c'est peine perdue, non seulement parce qu'il s'agirait d'un travail d'absolu orfèvre, mais aussi et surtout parce que manipuler ces batteries n'est pas sans danger, rappelle le Wall Street Journal. Même le site participatif iFixit, qui encourage les membres de sa communauté à réparer leurs objets en panne, a mis une note de 0 sur 10 aux AirPods, ce qui signifie qu'ils sont considérés comme totalement irréparables.

Du côté de chez Apple, en cas de panne, on procède tout simplement à un échange standard, le montant de la prestation dépendant de l'existence ou non d'une garantie sur les AirPods défaillants. Les porte-parole de l'entreprise affirment que les écouteurs qui ne fonctionnent plus font ensuite l'objet d'un recyclage optimal. Mais cela représente tout de même un nombre ahurissant de batteries à traiter.

Pas étonnant que la société, qui fournit des chiffres sur la capacité des batteries de ses autres appareils (de l'iPhone au Macbook), reste absolument muette dès qu'il s'agit d'évoquer la longévité des AirPods. Mais d'après certains tests effectués par des observateurs, il suffit en moyenne d'une année et demie pour que des batteries d'AirPods passent sous le seuil généralement toléré: passé ce délai, leur capacité de charge passe sous les 80% de sa valeur initiale –et ce chiffre ne cessera évidemment plus de chuter, jour après jour et recharge après recharge.

Les AirPods et les autres

La situation est moins désespérante avec des écouteurs d'autres marques, même si ce n'est absolument pas la panacée. Le Wall Street Journal cite l'exemple des WF-1000XM3 de Sony, que certains utilisateurs sont parvenus à réparer en quelques minutes à l'aide d'un tournevis et d'une carte de crédit permettant de faire levier. Coût de l'opération: 24 dollars, soit un peu plus de 22 euros. C'est en revanche impossible pour la gamme voisine, les XM4, preuve que la question n'a pas été pensée par les marques au moment de la conception.

La solution pourrait être de délaisser les batteries lithium-ion pour se diriger vers d'autres matériaux. Les batteries lithium-titanate permettent par exemple de réaliser 15.000 cycles de charge sans usure manifeste, ce qui est environ trente fois mieux que pour des AirPods ou un iPhone. Selon Charlie Welch, dirigeant de l'entreprise ZapBatt, qui fabrique de telles batteries, il nécessaire de faire entrer ce marché dans «une économie plus circulaire».

«Les batteries devraient durer si longtemps qu'elles pourraient être transférées d'un produit à un autre», ajoute Charlie Welch, ce qui semble tout de même relever de l'idéalisme. Car puisque les batteries sont dangereuses et difficiles à manipuler, on peine à croire qu'un marché de la batterie de seconde main puisse finir par voir le jour.