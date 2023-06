Les aliens seraient déjà parmi nous, et ils nous observeraient

Dans la série Les Envahisseurs, diffusée à la fin des années 1960, un dénommé David Vincent (singé bien plus tard par Les Inconnus) tente de convaincre le reste du monde de la présence d'extraterrestres sur Terre. Bien évidemment, personne ne le croit, et pourtant c'est un fait: les aliens sont bel et bien là, grimés en humains pour ne pas éveiller les soupçons.

Plus d'un demi-siècle plus tard, c'est un professeur de l'université de Stanford, Garry Nolan, dont Popular Mechanics précise qu'il est respecté –et qu'il ne serait donc pas un illuminé–, qui affirme le plus sérieusement du monde que des habitants d'autres planètes sont probablement présents sur Terre depuis des millénaires. Ils ne se seraient pas contentés d'opérer une visite d'inspection, mais y auraient installé leurs quartiers avec l'intention d'y rester sur le long terme.





Parmi les éléments de preuve qu'il cite, il y a le «Wow!», nom donné à un signal radio surpuissant détecté en 1977 depuis un radiotéléscope de l'Ohio. D'une durée d'une minute et douze secondes, il correspondait aux fréquences attendues de la part d'un signal interstellaire, et personne n'a jamais pu expliquer quelles pouvaient être ses origines. Si pour certains observateurs, il s'agissait probablement de la première preuve d'une vie extraterrestre, d'autres ont publié des démentis, affirmant que le signal était dû à la présence d'une comète.

100% affirmatif

Mais Garry Nolan ne se range pas dans le camp des sceptiques: interrogé lors d'une table ronde sur la probabilité que les aliens aient d'ores et déjà visité la Terre, il répond sans hésitation: «100%». Et ne s'arrête d'ailleurs pas là, affirmant que les extraterrestres nous observent à l'aide de drones et d'intelligences artificielles.

À ce stade, il pourrait être utile de préciser dans quelle spécialité travaille Garry Nolan: l'immunologie. Au nom de quoi un spécialiste du système immunitaire peut-il soudain se livrer à de telles affirmations? C'est l'intéressé qui apporte lui-même la réponse à cette question: il y a plusieurs années, des agences (dont la CIA) lui auraient demandé d'examiner les IRM de pilotes ayant évolué à proximité d'OVNI supposés. Il décrit des cerveaux «horriblement endommagés», comparables à ceux de certains malades atteints de sclérose en plaques.

De fil en aiguille, Garry Nolan a pu avoir accès à des fragments provenant de ces soit-disant OVNI, dont un morceau de magnésium émanant d'une explosion survenue au Brésil dans lequel il a décelé la présence d'isotopes radioactifs. De la technologie alien est déjà présente sur Terre, insiste le scientifique; et si nous parvenions à la localiser, notre industrie pourrait très probablement s'en inspirer.