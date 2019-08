Vous pourrez bientôt télécommander votre chien

Le chien est le proverbial meilleur ami d'Homo sapiens. Ce n'est pas un hasard, plutôt le fruit de près de 15.000 ans de croisements, d'élevage et de domestication par l'être humain (au passage, désolé de vous décevoir, mais ces yeux de chiot qui vous font tant craquer ne sont qu'une conséquence de leur évolution, la science est formelle).

Non contents d'être mignons et loyaux, les chiens font également partie du club d'élite des animaux capables de traduire le langage humain en une série de commandes basiques associées à différents signaux visuels et sonores –ils pourraient mémoriser jusqu'à 165 mots, mais sont encore meilleurs lorsqu'il s'agit d'identifier des gestes de main.

Même bien rôdée, la communication est plus compliquée à établir quand l'être humain et son compagnon ne sont pas à proximité. Comment remédier à cette situation dans le cas des chiens professionnels utilisés dans l'armée, la police ou l'aide aux personnes handicapées? Une fois encore, l'innovation technologique a peut-être la solution.

Plus efficace que la voix

Le 22 juillet 2019, le magazine spécialisé IEEE Spectrum rapportait les travaux de Yoav Golan, chercheur à l'université israélienne Ben Gourion, qui a développé une veste haptique permettant de transmettre à distance des commandes précises à son chien.

La veste de l'animal embarque quatre zones de vibrations –deux à l'avant, deux à l'arrière. Lors de la phase d'entraînement, Tai, un berger allemand de 6 ans déjà employé comme chien d'aveugle, a appris à associer des ordres à des types de vibrations spécifiques, durant chacune une seconde et demie.

Vibration constante à l'avant droit: tourne sur toi-même; vibration pulsée à l'avant droit: recule; vibration pulsée à l'avant gauche: approche-toi; vibration constante dans les deux zones arrière: assis.

En moins d'une heure et sans technique de dressage particulière, Tai avait parfaitement compris les consignes, se réjouit Yoav Golan. La méthode est même plus efficace que certaines commandes verbales, qui se perdent dans le brouhaha ambiant.

En associant les capacités mnémoniques des chiens à la richesse combinatoire qu'offre le système (quatre zones, plusieurs sortes de vibrations), la veste haptique devrait un jour permettre aux êtres humains de transmettre des séquences précises et complexes à leurs animaux, qui comprendraient parfaitement ce qu'ils sont supposés faire.

Un pas plus loin dans la science-fiction, l'objet pourrait être flanqué d'un programme de machine learning capable de distribuer une récompense (oui, un distributeur de croquettes connecté, exactement) pour dresser des chiens sans aucune intervention humaine, avec un langage conçu sur-mesure par la machine pour l'animal. Bienvenue dans l'ère du transcanisme.