Faut-il avoir peur de Zao, l'app de deepfakes?

Après le fulgurant succès de TikTok, une nouvelle app chinoise fait fureur sur internet. Zao est sortie ce vendredi 30 août et est devenue l'application gratuite la plus téléchargée de l'AppStore chinois en quelques jours à peine.

Zao permet de prendre une photo de votre visage puis de l'apposer sur celui d'un personnage choisi parmi une sélection de clips vidéo, tirés essentiellement de films chinois, mais aussi de long-métrages et séries occidentales comme Titanic ou Game of Thrones. À en juger les vidéos disponibles sur les réseaux sociaux, le résultat est bluffant.

À bien des égards, l'appli est la matérialisation d'un événement prédit depuis quelques mois déjà: la démocratisation des deepfakes, ces logiciels qui permettent, grâce à l'intelligence artificielle, de calquer un visage sur un corps à partir de simples photos.

In case you haven't heard, #ZAO is a Chinese app which completely blew up since Friday. Best application of 'Deepfake'-style AI facial replacement I've ever seen.



Here's an example of me as DiCaprio (generated in under 8 secs from that one photo in the thumbnail) pic.twitter.com/1RpnJJ3wgT