L'Apple AirTag, nouvelle arme de la police contre le trafic de drogue

L'affaire remonte à mai 2022 mais a été révélée par Forbes près d'un an plus tard. Les douanes américaines ont intercepté une machine bien particulière en provenance de Shanghai (Chine): une presse à pilules, un dispositif destiné à la production de médicaments –l'engin permet de transformer de la poudre en comprimés.

Vous connaissez le flair des douaniers... Ceux-ci ont subodoré l'entourloupe et ont contacté leurs collègues de l'agence fédérale de la Drug Enforcement Administration (DEA), la brigade des stups outre-Atlantique. Au lieu de saisir l'appareil ou de rendre une visite de courtoisie à son destinataire, ils ont eu l'idée de planquer un Apple AirTag dans le colis pour le tracer. Une première selon Forbes, qui relève que jamais avant cette histoire, une administration n'avait eu recours à l'objet connecté d'Apple, normalement utilisé pour retrouver ses clés, sa voiture, ses bagages ou son chat.





Un choix inédit (et légal, puisqu'un mandat autorisait cette pratique), motivé ainsi par l'agent qui l'a décidé: «Des informations précises sur la localisation [de la presse à pilules] permettront aux enquêteurs d'obtenir des preuves sur les lieux où les trafiquants stockent de la drogue et/ou des produits de la drogue, où ils se procurent des substances réglementées et où ils les distribuent.»

Une question de confiance

Selon un ancien inspecteur de police de l'Arizona interrogé par Forbes, Brady Wilkins, si la DEA a eu recours au gadget d'Apple, c'est avant tout pour tester ses performances par rapport aux trackers GPS habituellement utilisés par la police, pas toujours fiables, mais aussi parce que l'AirTag «peut être caché plus facilement et a moins de chances d'être trouvé par les suspects».

Cependant, les dernières actualités liées à l'AirTag pourraient contrarier les futurs plans de la DEA. Face à la recrudescence de cas où son produit servait à surveiller ou à harceler des femmes, Apple a mis en place tout un tas de protections et de limitations pour détecter des AirTags non sollicités. Une initiative à saluer, mais qui dans le cas de l'affaire de la presse à pilule, aurait peut-être pu permettre aux trafiquants d'être alertés de la surveillance en cours.

Une surveillance dont on ne sait pas, par ailleurs, si elle fut entièrement fructueuse dans ce dossier précis et a permis de démanteler un éventuel trafic de drogues. Forbes précise que le DEA bénéficiait d'un mandat limité dans le temps: quarante-cinq jours pour filocher le destinataire. En revanche, ce dernier a bel et bien été coincé et inculpé par la justice américaine.