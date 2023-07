Entre Apple et le gouvernement britannique conservateur, la guerre est déclarée

Les textos entre deux iPhones s'afficheront-ils désormais en vert sur le sol du Royaume-Uni? Possible, si le gouvernement britannique maintient en l'état son projet de réforme de l'Investigatory Powers Act de 2016. Cette loi prévoit déjà de telles latitudes légalisées, mais les équipes du Premier ministre Rishi Sunak souhaitent donner encore plus de pouvoirs aux enquêteurs en cas de mise en danger de la sécurité nationale ou en cas d'infraction.

Le Home office, l'équivalent du ministère de l'Intérieur, aurait ainsi le pouvoir d'examiner et de désactiver unilatéralement les fonctionnalités de confidentialité dans les applications de messagerie personnelle, sans en avertir les utilisateurs au préalable, explique Quartz.





Un changement de taille puisqu'actuellement, toutes les demandes du gouvernement doivent être adressées individuellement à un comité indépendant et sont susceptibles d'appel de la part des entreprises de messagerie comme Apple ou Meta. Ce ne serait donc plus le cas avec le durcissement du texte, sans possibilité pour elles de bénéficier de cette procédure.

iMessage et Facetime sur la sellette?

Égale à elle-même, Apple, qui a toujours défendu la protection de la vie privée de ses utilisateurs, a vivement critiqué le projet et assuré qu'elle ne permettrait à aucun gouvernement d'altérer la sécurité de son système d'exploitation mobile iOS. L'entreprise américaine a ainsi menacé de retirer iMessage et Facetime aux Britanniques.

Apple n'est pas la première à se positionner contre ces éventuelles futures règles, dont la conservation par les fournisseurs d'accès à internet des enregistrements de navigation pendant un an, l'autorisation de collecte massive de données personnelles et la possibilité de rechercher automatiquement du contenu pédocriminel dans les discussions privées.

WhatsApp et Signal ont elles aussi dénoncé ces nouvelles mesures, justifiées par la même antienne des gouvernements lorsqu'il s'attaquent à la protection de la vie privée et au chiffrement de bout en bout: la sécurité publique et nationale contre les criminels, les pédocriminels et les terroristes.