Une révolution photo pour les prochains iPhone?

L'information est tombée le 12 décembre: Apple a fait l'acquisition de Spectral Edge, une start-up britannique spécialisée dans les solutions d'optimisation photographique, pour un montant qui n'a pas été révélé.

D'après Bloomberg, Peter Denwood, l'avocat attitré d'Apple, est officiellement devenu directeur de cette jeune pousse née de recherches menées à l'université anglaise d'East Anglia, dont le quartier général est désormais situé à Cambridge.

Spectral Edge a mis au point une technologie pouvant être directement embarquée sur un appareil, qui mélange en temps réel les données d'un objectif standard et celles d'un objectif infrarouge dans le but d'améliorer, grâce au machine learning, la qualité, la définition et la luminosité des clichés.

Le rendu pourrait ainsi faire un énorme bond en avant, notamment en situation de faible luminosité. La start-up promet à cet égard que sa solution permet de «révéler plus de couleurs, de détails et de clarté dans une scène».

Enjeu stratégique

Si la firme américaine a pour habitude de croquer des start-ups prometteuses à grand renfort de billets verts –une toutes les deux à trois semaines, selon des déclarations de Tim Cook à CNBC–, ce nouvel achat semble être tout sauf anodin.

Saturation du marché, concurrence accrue entre fabricants, course aux meilleures technologies, tensions commerciales avec la Chine... La guerre fait rage et les ventes de l'iPhone en pâtissent, avec «seulement» 33,36 milliards de dollars [30 milliards d'euros environ] engrangés au quatrième trimestre 2019, soit 9,3% de moins que l'année dernière.

En plus de son pas de côté vers les services et en parallèle à l'arrivée de la 5G, Apple pourrait espérer se requinquer en adoptant une stratégie de différenciation, qui consisterait à tout miser sur la fonction photo de ses iPhone. Pour l'heure, Tim Cook n'a pas annoncé que la technologie mise au point par Spectral Edge équiperait les prochains iPhone et n'a pas non plus, comme à son habitude, dévoilé les finalités réelles de cette acquisition.

Une chose est néanmoins certaine: Apple va devoir réagir et reconquérir ses fans si elle ne veut pas voir ses ventes chuter un peu plus. L'entreprise semble s'y employer sans modération: à en croire plusieurs analystes, ce sont pas moins de six modèles différents d'iPhone 12 qu'elle préparerait pour 2020.