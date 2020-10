Apple a caché un important secret dans l'iPhone 12

C'est un «one more thing» un peu particulier dont semblent bénéficier les nouveaux iPhone 12 d'Apple, lancés courant octobre et faisant apparemment déjà un carton.

Cet ultime secret n'a nullement été annoncé par Tim Cook ou ses camarades lors de la présentation de la gamme d'appareils, mais provient de la curiosité de quelques expert·es ayant fouiné dans les brevets et documents officiels déposés par la marque.

Il concerne l'une des nouveautés les plus intéressantes de ce cru 2020: le chargement rapide, sans fil et magnétique des terminaux via une nouvelle version du vieux MagSafe de la marque, remis au goût du jour pour s'adapter à de nouveaux usages.

Le MagSafe serait ainsi non seulement capable de recevoir de l'énergie, mais il pourrait également en fournir, grâce à une capacité de recharge inversée sur laquelle Apple n'a pour l'instant procédé à aucune communication officielle.

Épicentre

«Les nouveaux iPhone sont compatibles avec la fonction WPT à 360 kHz pour charger des accessoires», stipule noir sur blanc le document remis à la Commission fédérale des communications (FCC) américaine. «Pour l'instant, le seul accessoire pouvant être chargé par les iPhone est un possible futur accessoire Apple.»

Comme le note iGeneration, la chose pourrait être idéale pour charger à la volée des AirPods, autre grand carton commercial de la marque dont une nouvelle version est attendue en 2021. Un brevet déposé par Apple semble d'ailleurs indiquer que cette piste est la plus solide.

D'autres usages, infinis, pourraient néanmoins être imaginés à l'avenir par la marque. De la Watch à de futures lunettes de réalité augmentée, Apple a peut-être trouvé avec ce MagSafe nouvelle version le vecteur idéal pour replacer son iPhone à l'épicentre d'un écosystème qui s'étend d'année en année.