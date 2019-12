L'iPhone 12 pourrait ne coûter que 50 dollars de plus

Les prédictions se suivent mais ne se ressemblent pas forcément. L'analyste Ming-Chi Kuo, que connaissent bien celles et ceux suivant de près les rumeurs autour des futurs produits Apple, affirmait début novembre 2019 que l'arrivée de la 5G et les contraintes techniques qu'elle imposait risquaient de faire exploser les prix des iPhone à paraître en 2020.

Un mois plus tard, rétropédalage du spécialiste: selon les nouvelles informations à sa disposition, la prochaine gamme de smartphones d'Apple sera certes (encore) plus chère, mais son fabricant est bien décidé à ne pas répercuter l'intégralité du surcoût sur sa clientèle.

Pour un coût global de production supérieur de 30 à 100 dollars [27 à 90 euros] selon les modèles, la hausse du prix à l'achat ne serait que de 50 dollars [45 euros] par rapport à la gamme actuelle, Apple travaillant déjà à réaliser d'importantes économies d'échelle.

À lire aussi Le projet secret qu'Apple a caché dans votre iPhone

Beaucoup mieux, un peu plus cher

Très attendu par les fans de la marque –plus sans doute que le modèle 2019, dont la production pourrait être réduite en conséquence–, l'iPhone 12 ne devrait pas être avare en nouveautés techniques.

Deux formats et quatre modèles sont semble-t-il prévus, avec un design que l'on pressent transformé par rapport à la génération actuelle. Tous devraient être équipés en prévision du déploiement de la 5G, tardif sous nos latitudes, et être dotés d'excellents mais dispendieux écrans OLED, dont la fréquence de rafraîchissement pourrait atteindre 120 hertz.

Du côté de la photographie, la principale nouveauté serait à chercher du côté de capteurs dits «time of flight», ce qui renforcerait les capacités des iPhone à intégrer l'écosystème de réalité augmentée sur lequel Apple planche activement. De récentes emplettes de l'entreprise semblent également indiquer de vastes améliorations dans le domaine des photos en basse luminosité.

À lire aussi Une révolution photo pour les prochains iPhone?

Quant aux personnes qui, légitimement, trouvent l'iPhone 11 déjà hors de prix et ne s'imaginent pas ajouter quelques dizaines d'euros pour un luxe superflu, il restera la solution du plus modeste et économe iPhone SE 2 (désormais annoncé comme l'iPhone 9) –ou celle, bien sûr, de se passer tout à fait d'Apple.