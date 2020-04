On en sait plus sur l'iPhone 12 pro

L'an dernier, l'analyste financier Ming-Chi Kuo a effectué plusieurs prédictions sur les projets d'Apple en 2020. À peu de choses près, elles sont confirmées dans un article publié par Bloomberg.

Comme prévu par Kuo, le nouvel iPhone Pro devrait être doté de bords plats, similaires à ceux de l'iPad Pro. L'analyste avait parlé d'un écran légèrement incurvé tandis que Bloomberg évoque un écran plat.

Deux nouveaux modèles d'iPhone Pro seront équipés de trois caméras à l'arrière et de scanners lasers LiDAR-3D, qui équipent déjà le nouvel iPad Pro.

«On ne sait pas si cela remplacera l'un des trois appareils photo existants de l'iPhone 11 Pro. Il est également difficile de savoir si le nouveau design anguleux concernera les deux modèles entrée de gamme, équipés de deux caméras, qui remplaceraient l'iPhone 11», écrit The Verge.

Grands iPhones, petits HomePod

Kuo avait annoncé que les nouveaux iPhone Pro disposeraient d'une taille d'écran de 5,4 et 6,7 pouces. Selon Bloomberg, le plus grand iPhone Pro sera effectivement doté d'un écran légèrement plus grand que celui de l'iPhone 11 Pro Max, qui fait 6,5 pouces. La taille de l'encoche servant à l'authentification faciale (Face ID) devrait aussi être réduite.

Selon l'agence de presse, Apple préparerait aussi une version moins chère et moins encombrante de son assistant personnel HomePod. Elle serait dotée des mêmes fonctionnalités, mais deux fois plus petite.

L'analyste financier avait enfin prédit un MacBook Pro de 14 pouces doté d'un clavier ciseaux. Pour Bloomberg, de nouvelles version du MacBook Pro, d'Apple TV, de l'iMac et d'un iPad entrée de gamme sont effectivement attendues pour cette année, mais l'on n'en sait pas plus.

La pandémie de Covid-19 ne devrait engendrer que des délais de quelques semaines. Des ingénieur·es Apple seraient en route vers les usines chinoises pour apporter les touches finales avant le lancement de la production de masse. La fabrication d'une énième itération de l'iPhone serait-elle donc une «activité essentielle»?