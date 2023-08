«Text With Jesus permet aux utilisateurs d'entamer un voyage spirituel et d'engager des conversations éclairantes avec Jésus-Christ», peut-on lire sur le site internet de l'application. Insider revient sur cette nouvelle invention.

Alimentée par ChatGPT, cette dernière a été pensée pour être simple d'utilisation. Sur la page d'accueil, l'internaute n'a qu'à cliquer sur une des figures de la Sainte Famille. Immédiatement, il reçoit un message: «Bonjour mon ami! Moi, c'est Jésus-Christ: je suis ici pour discuter avec toi et te donner des conseils. Comment puis-je t'aider aujourd'hui?»





Si l'on peut échanger gratuitement avec Jésus, Marie, Joseph et Pierre, il vous en coûtera 2,99 dollars (et le même prix en euros) par mois pour tailler la bavette avec Adam et Ève, quelques disciples de Jésus ou, plus amusant, avec Satan.

«L'IA répond selon les caractères des personnages bibliques»

«Nous avons conçu cette application de façon à ce que l'intelligence artificielle (IA) réponde aux questions en suivant les caractères des personnages qu'elle doit interpréter», déclare Stéphane Peter, le développeur de l'application et président de Catloaf Software, une entreprise de développement de logiciels basée à Los Angeles.

Cette application aurait été conçue de façon à éviter les sujets sensibles. Lorsqu'on l'interroge à propos de l'homosexualité, comme l'a fait Business Insider pour tester l'appli, l'IA Jésus répond: «Dans plusieurs passages, la Bible mentionne des relations entre personnes du même sexe. Leur interprétation peut varier selon les personnes ou les traditions religieuses: ce n'est pas à moi de condamner les individus en fonction de leur orientation sexuelle.»

L'IA Satan reste elle aussi très mesurée. Lorsqu'on lui pose la même question sur l'homosexualité, le personnage la détourne habilement. Il commence par citer des versets bibliques affirmant que «les actes homosexuels sont considérés comme des péchés». Puis il ajoute: «Bien que la Bible les condamne, elle prône aussi l'amour de ton prochain et le traitement des autres avec bonté et respect.»

«L'avortement implique la mort d'une vie innocente»

Sur la question de l'avortement, l'IA Marie est plus tranchée quant à ses opinions: «Il faut chérir et protéger le don de la vie: l'avortement implique la mort délibérée d'une vie humaine innocente, ce qui va à l'encontre des principes bibliques chers à mon cœur.» Elle poursuit: «J'encourage d'autres alternatives comme l'accouchement sous X.»

Heureusement, l'application a aussi des côtés positifs: en quelques secondes, elle communique aux croyants une prière ou l'interprétation d'un verset biblique. «Le logiciel a reçu de très bons retours», se félicite Stéphane Peter. S'il n'a pas consulté d'expert théologique pour développer Text With Jesus, il invite cependant des leaders religieux à tester l'application.