Une arme secrète américaine aurait inspiré l'attaque du pont de Crimée

Une attaque menée avec des «drones kamikazes»: c'est la version officielle des autorités ukrainiennes concernant la destruction du pont du détroit de Kertch, en Crimée, le 16 juillet 2023. Cependant, pour Popular Mechanics, certains détails évoquent l'utilisation d'un type d'arme mis au point par l'armée américaine pendant la guerre du Vietnam, et jamais revue depuis. L'armée ukrainienne s'en serait-elle inspirée?

À lire aussi Attention, le bruit de votre clavier peut révéler vos mots de passe

En 1965, l'US Air Force s'attaque à plusieurs reprises au pont Thanh Hóa, au nord du Vietnam, mais elle rencontre des difficultés. Il faut dire que détruire des ponts est assez compliqué: il faut endommager leurs colonnes de support, mais ce sont généralement des grosses structures en béton ou en métal très difficiles à attaquer.

L'US Air Force effectue à l'époque plus de 800 raids contre le pont et parvient à l'atteindre à l'aide de 120 armes, notamment des missiles guidés AGM-12 Bullpup et des bombes M117. Sans succès. Le pont surnommé «la mâchoire de dragon» résiste, et il est temps d'innover.

Mission top secrète «Carolina Moon»

C'est au laboratoire de recherche de la base militaire d'Eglin, en Floride, que revient alors la mission de développer une arme plus radicale capable de venir à bout de ce pont. Les détails du plan, seront dévoilés 20 ans plus tard par l'armée américaine.

Au niveau technique, l'innovation est celle du «mass focus», qui consiste à concentrer l'énergie d'une explosion sur un seul point précis plutôt que de la laisser se diffuser dans toutes les directions. Les armes construites à Eglin étaient des bombes plates, d'environ 60 centimètres d'épaisseur et 2,45 mètres de diamètre, pour une masse d'environ 2.267 kilogrammes. Trop grosses pour être larguées par avion, elles étaient transportés par des Lockheed C-130 avant d'être parachutées dans l'eau en amont, et de flotter jusqu'à leur cible pour exploser en passant sous le pont.

À lire aussi Derrière cette tache rouge, la plus vieille galaxie de l'univers jamais observée

Les tests de l'Air Force sur des cibles ont montré que l'effet de «mass focus» était extrêmement efficace. Les calculs théoriques ont indiqué qu'entre 6 et 9 mètres au-dessus de l'explosion, l'énergie libérée équivalait à une ogive nucléaire d'énergie exploisive approximativement égale à 1 kilotonne. Ce qui serait plus que suffisant pour faire tomber la route et le chemin de fer du pont, qui n'ont pas été construits pour résister à la pression ascendante.

Finalement, malgré les progrès techniques, ce ne seront pas ces bombes qui auront raison du pont de Thanh Hóa en 1972, mais des bombes Paveway à guidage laser. Les armes d'Eglin n'ont jamais endommagé le pont, sans qu'on sache vraiment pourquoi –l'hypothèse la plus probable étant qu'elles ont explosé au mauvais moment, soit trop tard soit trop tôt.

Dans les vidéos de l'attaque du 16 juillet 2023, les supports en béton du pont de Crimée semblent intacts, mais un tronçon de la chaussée a été très endommagé. C'est la raison pour laquelle on suppose qu'en plus des drones maritimes, l'armée ukrainienne aurait pu utiliser une bombe flottante, focalisant sa force vers le haut, pour détruire ce passage stratégique reliant l'Ukraine à la Russie.