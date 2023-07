Comment l'armée américaine tire profit de la réalité augmentée développée par Hollywood

Mettre les effets visuels au service de la technologie militaire: c'est, en substance, ce que sont en train de réaliser plusieurs pointures hollywoodiennes. Pour comprendre comment s'opère cette convergence, Popular Mechanics a rencontré Jayse Hansen, expert en UI (interface utilisateur) ayant travaillé sur des franchises telles que Hunger Games, Avengers, Les Gardiens de la galaxie ou encore Star Wars, mais aussi sur le récent Top Gun: Maverick.

Spécialiste du cinéma 4D, Hansen met désormais ses compétences au service des forces armées afin de les aider à développer des interfaces basées sur des systèmes d'hologrammes. Objectif de l'ensemble: permettre aux soldats d'utiliser la réalité augmentée pour interagir à distance, et en trois dimensions, avec leurs véhicules. Et, pas accessoirement du tout, leur offrir une expérience utilisateur si fluide et intuitive qu'elle leur permettra de rester aussi alertes que possible sur le champ de bataille.





C'est son travail sur Avengers: Endgame, mais aussi sur le moins connu Ender's Game, qui a valu à Jayse Hansen d'être repéré et approché par l'armée américaine. Depuis 2013, celle-ci s'intéresse à l'optimisation de la performance humaine en zone de guerre. Cela a commencé par des avancées simples, comme l'organisation de séances de méditation afin d'améliorer la concentration et la mémorisation des soldats. Cette méthode aurait permis une amélioration des performances comprise entre 2 et 3%, mais il fallait aller plus loin.

Surhumains

En comparaison, l'armée américaine a pu constater que l'utilisation de casques de réalité augmentée était susceptible de faire grimper ces performances... de 60%. Les informations sont en fait plus faciles à assimiler lorsqu'elles se matérialisent sous vos yeux, en trois dimensions, explique Jayse Hansen. Et les humains ne sont pas les seuls à pouvoir en bénéficier.

Les véhicules de l'armée américaine peuvent eux aussi subir d'importantes modernisations grâce à la réalité augmentée développée par Hollywood. Pas assez de place sur les tableaux de bord pour ajouter des fonctionnalités? Qu'à cela ne tienne: plutôt que d'ajouter des commandes microscopiques, autant rendre tout cela virtuel. Soudain, la place devient illimitée, et la disposition potentiellement plus ergonomique.

Depuis quelque temps, le penchant du secteur militaire pour les technologies développées par Hollywood a d'ailleurs donné des idées à l'industrie automobile. BMW et Volvo ont déjà entamé leurs petites expériences sur le sujet, avec l'idée de permettre un jour à leurs conducteurs de visualiser panneaux, obstacles et dangers en réalité augmentée, avec la possibilité de disposer d'une visibilité à 360 degrés sans angle mort.

La commercialisation de telles solutions n'est évidemment pas pour tout de suite, mais les avancées technologiques nous permettent néanmoins de réaliser de quoi l'avenir de l'automobile sera fait. Au XXe siècle, nous imaginions que le XXIe serait celui des voitures volantes. En fait, ce sera plus vraisemblablement celui de la réalité augmentée, de l'anticipation des risques et de la sécurité optimale.