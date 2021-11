Une métallurgiste falsifiait les tests de sécurité des sous-marins US depuis trente ans

C'est une révélation très embarrassante pour l'US Navy. La directrice de la métallurgie d'une fonderie de Tacoma, dans l'État de Washington, chargée de fournir de l'acier à la marine, vient d'avouer avoir falsifié certains tests de sécurité.

Elaine Marie Thomas, une métallurgiste de 67 ans, supervisait la production de moulages en acier vendus à Electric Boat and Newport News Shipbuilding, l'entreprise de construction navale qui s'occupe de la production des coques de sous-marins US. Thomas a plaidé coupable de fraude, pour avoir menti sur certains tests censés vérifier la résistance aux collisions.

Pire, ces falsifications ont pris place pendant plus de trente ans, entre 1985 et 2017. Ce sont donc au moins 240 fournées de métal qui n'ont pas été testées correctement, et plusieurs dizaines de sous-marins nucléaires qui ont dû être révisés.

À lire aussi Un couple d'Américains arrêté pour avoir tenté de revendre des secrets militaires

S'il ne semble pas que l'entourloupe soit directement responsable de dommages causés aux embarcations, la Navy a tout de même assuré avoir payé des frais additionnels de maintenance afin de vérifier que ses sous-marins étaient suffisamment sûrs.

Tests «stupides»

D'après la justice, les faits ne relèvent pas du sabotage, mais de la négligence. La Navy exige que les pièces d'acier soient testées à une température de -37 degrés. Selon le Département de la justice américain, Thomas jugeait «stupide» cette précaution. Par conséquent, elle aurait parfois simplement inscrit des résultats positifs, sans effectuer le moindre examen.

La supercherie a été révélée en 2017 lors du rachat de la fonderie de Tacoma. Le nouveau propriétaire, Bradken Inc., s'est aperçu que les rapports des tests avaient été modifiés. Thomas a par conséquent été licenciée, et la Navy alertée.

À lire aussi Les nouveaux sous-marins et missiles chinois pourraient frapper les États-Unis depuis leurs ports

C'est la deuxième fois en peu de temps que la marine américaine est embarrassée par des fraudes de ses fournisseurs. En 2019, un lanceur d'alerte avait révélé qu'Huntington Ingalls Industries, un autre constructeur naval, avait menti en assurant avoir recouvert certains sous-marins de leur revêtement anti-sonar.

Le tribunal annoncera la peine d'Elaine Marie Thomas en février 2022. Elle risque jusqu'à dix ans de prison et 1 million de dollars d'amende. Le Département de la justice a annoncé qu'il recommanderait la peine de prison minimale proposée par le juge.