Connaissez-vous le Hellfire R9X, le missile qui lance des épées?

Qassam al-Urduni et Bilal al-Sanaani n'avaient aucune chance de s'en sortir. Dimanche 14 juin, ces deux commandants de Tanzim Hurras ad-Din, un groupe syrien affilié à Al-Qaïda, sont décédés à la suite d'une frappe de drone sur leur véhicule, dans la province d'Idleb.

Les images ne montrent aucune explosion, ce qui indique qu'un missile Hellfire R9X a probablement été utilisé. Il s'agit d'une variante du Hellfire AGM-114, qui tranche ses cibles en morceaux au lieu de détoner.

Le Wall Street Journal a dévoilé l'existence de cette arme, surnommée «Ginsu volant» ou «bombe ninja», en mai 2019. «Plutôt que d'embarquer une charge explosive, l'ogive cinétique contient [quatre] lames qui se déploient juste avant l'impact et éviscèrent efficacement une cible, sans [faire] les victimes civiles potentielles d'une explosion importante», explique froidement Task & Purpose.

L'objectif affiché du Hellfire R9X consiste à diminuer les dommages collatéraux lors des assassinats ciblés de chefs djihadistes. Depuis 2017, pour ce type d'opérations, les États-Unis ont de plus en plus recours à cette «arme non explosive qui peut être décrite comme un couteau à cran d'arrêt volant de 45 kilos ou une enclume recouverte d'épées», notamment en Syrie et au Yémen.

