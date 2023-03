Les armes nucléaires ont-elles une date de péremption?

On peut a priori se réjouir que des armes nucléaires ne soient pas utilisées tous les quatre matins par les grandes puissances de ce monde. Mais Wired pose une question frappée au coin du bon sens: une ogive produite il y a plusieurs décennies serait-elle encore efficace s'il fallait s'en servir demain?

La réponse est claire et nette: «Personne ne sait vraiment», affirme par exemple Alex Wellerstein, historien des armes nucléaires à l'institut de technologie Stevens, basé dans le New Jersey.

Et les essais nucléaires régulièrement pratiqués –on en a dénombré plus de 2.000 au cours du XXe siècle, principalement par les États-Unis et l'URSS– ne sont pas en mesure d'aider les spécialistes à trancher: leur objectif est uniquement de confirmer aux pays qui les effectuent que leurs processus sont bien opérationnels.

À lire aussi La (très) vieille tactique qui a fait de Vouhledar un désastreux cimetière pour 130 blindés russes

Dans l'histoire, on a compté très peu de tests d'ogives nucléaires. Les États-Unis ont tenté le coup en 1962 en lançant un missile depuis un sous-marin, avant d'être imités par les Soviétiques en 1963 et les Chinois en 1966. Mais ces tentatives sont bien trop risquées pour être régulièrement reproduites.

Tu peux pas test

Au vu du contexte actuel, Wired se penche tout particulièrement sur le cas de la Russie, affirmant que Moscou dispose à ce jour de 4.500 têtes nucléaires théoriquement utilisables, mais qu'aucune n'a pour l'instant été installée sur un système de lancement (missile ou autre). Et pour cause: la procédure n'est pas sans risque et il y aurait plusieurs raisons pour que cela tourne mal.

Tout d'abord, il est possible que ces systèmes de propulsions ne soient pas fiables. Selon les autorités américaines, entre 20% et 60% des missiles russes sont défectueux: soit leur lancement serait un échec, soit ils seraient incapables d'atteindre leur cible.

À lire aussi Ermira Consultants, la société-écran chypriote où Poutine planque sa fortune

Quant aux têtes nucléaires elles-mêmes, si elles font l'objet d'une maintenance régulière, avec remplacement progressif des pièces qui les constituent, leur entretien n'a rien d'une tâche facile.

Il arrive que certains de leurs composants ne soient plus fabriqués par les usines qui les produisaient auparavant, et il faut alors trouver des pièces de substitution... sans avoir la certitude que celles-ci remplacent de façon idéale les éléments d'origine. Et tout test semble impossible.

Petites choses fragiles

Il est aussi arrivé que certains des matériaux d'origine s'avèrent défectueux. Wired cite le cas de la W47, ogive thermonucléaire américaine renfermant en son centre un fil qui, une fois tiré, permettait d'armer le dispositif. Or, le fil en question s'est souvent montré trop fragile pour remplir sa mission: il lui est arrivé de rompre ou de se retrouver totalement collé à l'une des parois, comme s'il était soudé à celle-ci.

En outre, certains métaux supportent moins bien que prévu les importantes radiations auxquelles ils sont soumis, ce qui peut les rendre moins résistants que sur le papier. Certains composants très onéreux doivent être remplacés régulièrement, puisqu'ils se désintègrent avec le temps: c'est le cas du tritium, un isotope de l'hydrogène.

À lire aussi Les Ford du futur pourraient retourner toutes seules au garage en cas de traite impayée

Les têtes nucléaires sont de petites choses fragiles, conclut Wired sur un ton aussi comique que désespéré rappelant le Docteur Folamour de Stanley Kubrick –chef-d'œuvre sur fond de guerre nucléaire, dont la fin n'était pas exactement un happy end.

Mais les nations n'ont pas de meilleur choix que de supposer que leurs armes nucléaires vont fonctionner. Et, si elles doivent s'en servir un jour, de croiser les doigts aussi fort que possible en priant pour que ça marche –ce qui est très rassurant.