Ce site très rigolo vous permet de simuler une chute d'astéroïde sur votre ville

Que celui ou celle n'ayant jamais souhaité savoir ce qui se passerait si un astéroïde tombait sur son quartier nous lance la première météorite.

Et si simuler votre propre annihilation ne vous a jamais traversé l'esprit, c'est peut-être le moment d'essayer, à la fois car sait-on jamais, surtout parce que, comme le rapporte Motherboard, un petit site «rigolo» permet désormais de le faire.

La chose se nomme Asteroid Launcher, a été programmée par un codeur coquin du nom de Neal Agarwal et permet de jongler avec différents paramètres (diamètre du bolide, vitesse de chute, angle d'impact) avant de lancer la chose, tel une déité ivre de mort et de destruction, sur la localité de votre choix.

making progress on an asteroid impact sim pic.twitter.com/boakCN7Qzl — Neal Agarwal (@nealagarwal) November 10, 2022

Voyons voir...

Difficile de juger de la pertinence des réponses du site, mais prenons l'exemple d'un gros cailloux d'un diamètre de 260 mètres, chutant à une vitesse de 17 kilomètres par seconde avec un angle d'impact de 45 degrés sur Paris, disons (au hasard) sur la Place Beauvau pour être plus précis.

Un exemple au hasard.

Comme vous le voyez ci-dessus, le désastre serait total: 235.740 personnes seraient vaporisées dans un cratère de 5,4 kilomètres de diamètre et profond de 489 mètres (ce qui pourrait régler définitivement les problèmes de la Ligne 13 du métro parisien, soit dit en passant).

Le site précise qu'un tel impact n'arrive sur Terre que tous les 36.000 ans environ. Et si le précédent remonte à 35.999 ans et 364 jours? Nous vous souhaitons alors à tous et toutes un bon courage et, si vous vous situez au mauvais endroit, un décès le plus soudain et indolore possible.