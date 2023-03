Gros comme une piscine olympique, l'astéroïde 2023 DW pourrait frapper la Terre en 2046

Si vous planifiez votre vie avec un peu d'avance et comptiez organiser un événement grandiose pour la Saint-Valentin de l'année 2046, sachez que l'univers a déjà prévu un «petit» quelque chose pour vous. Selon la Nasa, reprise par Motherboard, un astéroïde de la taille approximative d'une piscine olympique pourrait heurter notre planète le 14 février de cette (pas si) lointaine année.

Notez le conditionnel: selon les calculs actuels de l'agence américaine, les chances de rencontres entre cet indésirable caillou et le plancher de nos vaches est de 1 sur 625. Cela semble peu mais, pour les astronomes, c'est déjà beaucoup et cela signale que le risque n'est absolument pas négligeable.

Ceci dit, les données peuvent encore changer –mais pas forcément pour le meilleur. «Nous avons commencé à suivre un astéroïde nommé 2023 DW qui a une toute petite chance d'impacter la Terre en 2046», a ainsi écrit le Planetary Defense Coordination Office de la Nasa, dont le but est comme son nom l'indique de protéger (si possible) la planète de tels intrus célestes.

«Souvent, quand de nouveaux objets sont découverts, il faut quelques semaines de données pour réduire les incertitudes et prédire de manière plus précise leur orbite pour les années à suivre», est-il encore précisé.

We've been tracking a new asteroid named 2023 DW that has a very small chance of impacting Earth in 2046. Often when new objects are first discovered, it takes several weeks of data to reduce the uncertainties and adequately predict their orbits years into the future. (1/2) pic.twitter.com/SaLC0AUSdP — NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) March 7, 2023

Saint-Valenboum

Motherboard se veut rassurant: le site explique que 2023 DW fait environ 50 mètres de long, ce qui est bien heureusement loin de la taille de l'astéroïde assassin ayant, il y a quelque temps déjà, transformé l'ensemble des dinosaures et la quasi-totalité des espèces vivantes en steak haché trop cuit.

Cinquante mètres de long, c'est néanmoins le double de l'objet venu s'écraser en Sibérie occidentale en 2013, connu sous le nom de superbolide de Tcheliabinsk.

Celui-ci avait provoqué grosses frayeurs et gros dégâts mais s'était écrasé plus ou moins dans la pampa russe: un météore deux fois plus gros venant frapper une zone densément peuplée ferait un sacré rififi, et sans doute énormément de morts.

La zone d'impact, c'est précisément ce sur quoi travaille Piero Sicoli, astronome à l'Osservatorio astronomico di Sormano, au nord de Milan. Le scientifique s'est risqué à de premiers calculs, tout en précisant que ceux-ci étaient très temporaires et risquaient de changer du tout au tout avec l'évolution des connaissances sur 2023 DW.

#2023DW. With just 3 days of arc, I found about 1 in 400 chance of impact on Feb. 14, 2046 (JPL 1/770). Surely this possibility will soon be ruled out, however, as an exercise, I calculated where the asteroid might fall if this possibility occurred. pic.twitter.com/ldlSYJMvMz — PS (@Piero_Sicoli) March 2, 2023

Selon lui, et comme vous pouvez le voir dans son tweet ci-dessus, la zone estimée de chute se centre certes sur les vides immensités de l'océan Pacifique, mais mord tout de même nettement sur des îles très peuplées de l'Asie du Sud-est et zèbre de sa menace l'ensemble des États-Unis.

«Grâce à la puissance de calcul des ordinateurs, il est désormais possible de passer en revue des dizaines de milliers d'orbites-clones et ainsi d'estimer ce qui pourrait conduire à un impact», a commenté l'astronome italien, repris par Motherboard.

«Dans le cas spécifique de mon graphique, par exemple, j'ai calculé près de 65.000 orbites différentes pour 2023 DW et seules 150 d'entre elles indiquaient un impact.» Cela signifie qu'il y a 99,77% de chances que le bolide nous laisse célébrer tranquillement notre Saint-Valentin 2046.

Ou, si vous êtes d'un type plutôt pessimiste, que les 0,23% chance d'impact sont suffisamment significatives pour commencer à creuser un abri et stocker riz et eau potable.

À moins que la Nasa ne sorte le grand jeu: l'agence américaine a récemment annoncé le succès de sa mission DART, destinée à tester la possibilité de dévier la trajectoire d'un astéroïde en projetant sur lui à très grande vitesse un vaisseau construit par l'humain.

Percuté fin septembre 2022, Diphormos a perdu dans la collision une masse estimée à un million de kilogrammes et a dévié sa trajectoire, offrant à l'humanité une arme inédite contre tout autre meurtrier céleste du même type.