Aukus: l'Australie devrait hériter d'un «Frankensub»

Très attendue, encore nimbée d'épais mystères et soulevant mille questions pratiques qui restent encore sans réponse, la nouvelle devrait être annoncée lundi 13 mars, lors d'une rencontre entre Joe Biden, Anthony Albanese et Rushi Sunak sur la base navale de San Diego, aux États-Unis.

Mais citant des sources anonymes, le Financial Times comme Bloomberg donnent déjà quelques indices sur la nature des sous-marins à propulsion nucléaire qu'attend l'Australie dans le cadre du pacte de défense Aukus.

Comme nous l'expliquions début mars, le design américain des prochains et massifs SSN(X), chargé de remplacer les navires de la classe Virginia, était en concurrence avec celui, plus modeste en taille mais encore au stade de la planche à dessin, d'hypothétiques SSN(R) britanniques, destinés à remplacer les bâtiments de la classe Astute.

Et c'est la Grande-Bretagne qui devrait tirer les marrons de ce feu atomique qui couve sous les mers, qui provoque l'ire de la Chine que le pacte Aukus vient contrer dans son pré-carré, ainsi que celle de la France qui a vu les chantiers de Naval Group privés d'un contrat massif.

Frankensub

Destiné à remplacer les vieillissants sous-marins de la classe Collins, le prochain sous-marin à propulsion nucléaire de la marine australienne devrait ainsi, selon Bloomberg, être une sorte de «Frankensub»: il adoptera un design britannique, mais sera en partie composé de pièces conçues et fabriquées aux États-Unis, États-Unis qui pourront également être mis à contribution pour les évolutions futures du navire.

Pour être plus clair: le pacte Aukus reste un sacré embrouillamini et, comme il est pressenti depuis longtemps déjà, l'Autralie n'est pas prête de pouvoir mettre à l'eau les huit sous-marins flambant neufs qu'elle espère faire construire.

Grande-Bretagne comme États-Unis souffrent chacun de sérieux problèmes de production avec leurs propres chantiers navals et leurs propres programmes SSN(X) et SSN(R), et l'annonce attendue du côté de San Diego ne règlera pas d'un coup de baguette magique.

Des mesures «provisoires» sont donc envisagées. Bloomberg explique notamment que les États-Unis pourraient baser certains de leurs actuels sous-marins de classe Virginia dans des bases des côtes australiennes, en attendant mieux et pour commencer à former les marins du cru aux technologies de leurs alliés.

Reuters, de son côté, affirme que l'Australie envisage d'acquérir cinq de ces navires américains à propulsion nucléaire de classe Virginia, afin de remplacer ses Collins conventionnels à propulsion diesel et attendre l'arrivée de ces «frankensubs» que l'on voit mal pouvoir être bâtis et mis à l'eau avant la décennie 2040.