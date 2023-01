Aux fraises, le pilote automatique de Tesla se fait dépasser par ceux de Mercedes, Ford ou GM

La semaine écoulée fut douce-amère pour Tesla. Côté pile, des résultats à l'excellence tout à fait remarquable. Dans un contexte sectoriel pourtant des plus tendus, la firme qui il y a quelques jours encore assommait la concurrence avec des soldes colossales annonçait le 25 janvier une progression record d'à peu près tous ses chiffres-clés.

Les observateurs notaient en particulier un bénéfice s'établissant à 12,5 milliards de dollars (11,5 milliards d'euros environ), ainsi que la mise sur le marché de 1,369 million d'automobiles, un progression de près de 50% par rapport à l'année précédente. En grande difficultés ces derniers mois, notamment du fait des frasques d'Elon Musk avec Twitter, le cours boursier de Tesla rosissait en conséquence.

Côté face? C'est un peu plus embêtant, et ce sur le long terme: la publication américaine Consumer Reports, sorte de bible de la consommation outre-Atlantique dont les tests et jugements sont grandement respectés et écoutés, frappait Tesla en plein cœur en démontant ce qui est supposé être l'un de ses points les plus forts, la fonction d'assistance à la conduite, nommée Autopilot.

Selon la longue analyse de Consumer Reports, cet élément qui d'emblée a fait de Tesla une entreprise de la tech avant d'être un constructeur automobile a fini par prendre beaucoup de retard sur une concurrence féroce –GM, Ford ou Mercedes notamment–, dont les propres assistants de conduite ont fini par placer l'Autopilot dans le milieu mou du peloton du secteur.

Ainsi que l'explique CR, ces systèmes nommés en anglais ADA («active driving assistance») consistent en l'addition de deux capacités distinctes: l'«adaptative cruise control» (AAC), qui permet à la voiture de régler son allure en fonction de son environnement, et la «lane centering assistance» qui lui permet de tourner ou de changer de file en cas de besoin ou d'urgence.

Sans les mains (ni la tête)

Consumer Reports a testé douze de ces systèmes, qui présentent tous des caractéristiques propres particulières. Désormais intégrés à de nombreux véhicules placés sur le marché comme sur les routes, ils sont loin d'être égaux.

Ils constituent «une avancée importante qui peut aider à rendre la conduite plus facile et moins stressante», explique Jake Fisher, le patron des tests automobiles pour la publication. Mais, ajoute-t-il, «ils ne permettent pas du tout à une voiture de se conduire toute seule».

«À la place, ils créent un nouveau type de conduite, en collaboration avec les ordinateurs de votre véhicule. Quand les constructeurs le font bien, cela peut rendre la route plus sûre et la conduite plus simple. Mais s'ils le font mal, ça peut être dangereux.»

À ce petit jeu de délicat équilibre entre automatisation et sécurité, ce sont Ford et son système BlueCruise, General Motors et son Super Cruise puis Mercedes qui ont le mieux réussi. Tesla, autrefois en pointe, chute en revanche au classement, dans lequel elle pointe à la septième place.

L'un des critères les plus importants sur lesquels CR a basé son classement est la sécurité des systèmes et la manière dont ils «surveillent» l'attention de la personne derrière le volant, pour s'assurer qu'elle regarde bien la route, et qu'elle est prête à intervenir elle-même en cas d'urgence.

Ces systèmes passent parfois par l'installation de caméras scrutant le regard du conducteur ou de la conductrice, de capteurs capables de déterminer si ses mains sont bien sur le volant, et d'alertes diverses en cas de manquement à cette obligation évidente d'attention.

Ils sont d'autant plus primordiaux que, explique CR, des études montrent que les pilotes font très rapidement trop confiance en leur système de conduite assistée ou automatique une fois qu'ils s'en servent régulièrement, ce qui pose de sérieux problèmes de sécurité routière.

«Nous observons des situations fréquentes dans lesquelles le niveau d'attention placé sur la route est plus bas que celui que l'on attend traditionnellement d'une personne au volant, surtout compte tenu des limitations connues de ces systèmes, qui nécessitent que le conducteur soit en permanence prêt à reprendre le contrôle de manière sûre et rapide», explique à Consumer Reports Pnina Gershon du MIT.

«L'autonomisation permet de libérer des ressources, ajoute-t-elle, et de manière peu surprenante, les conducteurs utilisent ces ressources "libérées" à toute autre chose que la conduite.» Permettre de jouer à Elden Ring sur la console du véhicule et en faire un argument de vente, comme c'est le cas pour Tesla, n'est peut-être pas la plus sûre des idées, pas plus que d'autres activité plus olé-olé encore.

À ce titre, BlueCruise et Super Cruise sont les plus «sérieux», surveillant d'assez près l'attitude de la personne derrière le volant, et ne lui laissant pas perdre leur attention ou divaguer trop longtemps. D'autres systèmes en revanche sont beaucoup plus laxistes, se contentant d'une petite pression régulière sur le volant pour considérer que tout va bien.

L'Autopilot de Tesla comme celui de Mercedes ont ainsi, lors des tests, laissé les véhicules rouler 30 secondes sans changer d'allure et sans aucune intervention du conducteur. Cela signifie, précise CR, que la voiture a pu rouler plus de 800 mètres sans aucune attention de la personne derrière le volant. «Une situation plutôt risquée», conclue la publication, et il est difficile de ne pas abonder.

La question est d'une grande sensibilité. Il y a quelques jours, il était révélé que la première vidéo de démonstration de l'Autopilot de Tesla avait été truquée en bout en bout, malgré l'importance commerciale qu'a pris le système dans l'avance de Tesla sur la concurrence.

Régulatrice fédérale américaine, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) a également régulièrement le constructeur dans le collimateur pour les performances sur-vendues de ses systèmes de conduite assistée ou autonome (Full Self-Driving). De nombreuses procédures ont été entamée ou sont en cours, notamment à la suite d'accidents sérieux mettant en cause l'Autopilot tant vanté par Elon Musk.

Agreed, update coming in Jan — Mr. Tweet (@elonmusk) December 31, 2022

Qui, de son côté, semble n'en avoir cure. Un récent tweet a ainsi attiré une attention des plus malsaines pour la firme de la part des autorités fédérales: dans celui-ci, le patron affirmait en réponse à un utilisateur réfléchir à la possibilité de couper les alertes en cas de manque d'attention.