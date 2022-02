Nom de Zeus, Marty, la DeLorean est de retour!

«Personnage» central de la trilogie Retour vers le futur, la DMC-12 de la DeLorean Motor Company est sans doute l'une des automobiles les plus iconiques de l'histoire moderne.

Au point notamment d'inspirer un documentaire sur Netflix centré sur le parcours fou de John DeLorean, un album-concept génial d'électro-pop tout en tubes, d'être recréée par Playmobil ou, plus récemment, d'être transformée en voiture autonome et dérapante nommée «Marty» par des scientifiques de Stanford.

Il serait donc dommage de ne pas surfer sur la reconnaissance universelle d'un tel objet, reconnaissable entre mille avec ses portes en ailes de papillon, pour regarder vers l'avenir.

C'est semble-t-il ce que compte faire DeLorean DMC, la firme texane possédant les droits sur la marque: transformer la DMC-12 en un véhicule du futur, électrique, qu'elle vient d'annoncer par un court teaser posté sur internet.

The Future was never promised. Reimagine today.

Sign up for the premiere of the DeLorean in 2022.

https://t.co/K9n8D1s5uK#DeloreanEVolved#Delorean#Auto#ElectricVehicle#Luxury#BigGame pic.twitter.com/99HsGLCswb