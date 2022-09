L'électrification de Volkswagen est un cauchemar logiciel

En mai 2022, le patron du groupe Volkswagen, Herbert Diess, expliquait aux habitants de Wolfsburg (Basse-Saxe) que, pour une firme comme celle qu'il dirigeait alors, le véritable défi à relever n'était pas la transition vers des motorisations électriques, mais la transformation logicielle qui devait nécessairement l'accompagner.

🗨️ Chance and challenge: "The development of own software expertise is the biggest switch that the automotive industry has to make – much bigger than the transition to e-mobility, our CEO @Herbert_Diess says in the live-dialogue with the citizens of #Wolfsburg. pic.twitter.com/3lODwdOUiW