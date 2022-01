Les «hypermilers», ces conducteurs électriques et malins qui vont beaucoup vous énerver

La Ford Mustang Mach-E est l'héritière électrique des fameuses muscle cars américaines, des grosses cylindrées réputées pour leur puissance et leur vitesse. La Mach-E peut ainsi passer de 0 à 100 kilomètres par heure en moins de quatre secondes.

Pourtant, lors d'un périple de 1.350 kilomètres, de John o' Groats dans le nord de l'Écosse à Land's End sur la pointe sud de l'Angleterre, Fergal McGrath a fait rouler son bolide à la douce vitesse de croisière de 64 kilomètres par heure.

La raison à cette vélocité d'escargot est que cette allure est la vitesse optimale pour la batterie de la Mach-E. McGrath est ce que l'on appelle un hypermiler (que l'on pourrait traduire par «super-kilométreur»): il tente de parcourir les plus longues distances possibles en consommant le moins d'énergie possible. Ford l'a donc envoyé prouver que sa Mustang peut tenir la distance.

Lors de son parcours sur le plus long trajet d'Angleterre, la Mach-E a roulé plus de dix kilomètres par kilowattheure utilisés: un record du monde. En maintenant la vitesse optimale d'efficience de la voiture, l'hypermiler ne s'est arrêté pour recharger que deux fois.

Road trips improbables

Cet exploit, admet bien volontiers le pilote, a été réalisé au prix d'un certain nombre de coups de klaxon de la part d'automobilistes pressés et un peu plus nerveux que lui.

Et encore, les longues routes écossaises sont moins parcourues que l'Interstate 405 de Los Angeles, que Wayne Gerdes, inventeur du terme hypermiling, a parcouru cet été pendant 1.360 kilomètres sur une seule recharge de pile à hydrogène, en ralentissant avant chaque stop afin de ne jamais s'arrêter.

L'hypermiling est une discipline qui existait déjà avec les voitures classiques, mais comme l'explique le Wall Street Journal, elle a particulièrement attiré l'attention des constructeurs de véhicules électriques. La peur de manquer d'autonomie est l'un des freins principaux à l'achat de ce type de voitures.

L'Écosse pour Ford, les autoroutes embouteillées de Californie pour Toyota, vingt-quatre pays d'Europe pour Honda, et même les Alpes suisses pour Volkswagen... Tous les constructeurs envoient des hypermilers effectuer des road trips improbables afin de prouver que leurs véhicules peuvent rouler très longtemps sur une unique charge. Il suffit juste d'avoir du temps devant soi, et de supporter le bruit des klaxons impatients.