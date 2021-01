Entre Waymo et Tesla, la guerre de l'autonomie est déclarée

La petite passe d'arme entre Elon Musk, patron de Tesla, et John Krafcik, CEO de Waymo, n'est pas passée inaperçue. Dans une interview au magazine allemand Manager Magazin publiée le 2 janvier, le second n'a pas mâché ses mots quant aux prétentions d'autonomie des véhicules Tesla.

Selon lui, Tesla n'est même pas un concurrent de sa firme, filiale d'Alphabet, donc de Google, dans le domaine hautement désirable des véhicules autonomes. Pire, il affirme que la voie empruntée par les équipes d'Elon Musk pour libérer totalement les autos des humains n'est, fondamentalement, pas la bonne.

Selon lui, «développer un système d'assistance à la conduite jusqu'à en faire un jour, comme par magie, un système pleinement autonome est une idée fausse». Il ajoute que Tesla a conçu un très bon logiciel d'assistance à la conduite, mais doute que ses véhicules puissent un jour massivement prendre la route sans intervention de la personne assise derrière le volant.

En avril 2019, Elon Musk promettait qu'un million de Tesla autonomes seraient sur les routes du monde dès l'année suivante. La firme est, sans surprise, quelque peu en retard sur ces folles prédictions.

En octobre 2020, elle offrait à une poignée de cobayes une version bêta de son système de conduite sans pilote. L'autorité de régulation américaine reprenait cependant de volée les fanfaronneries marketing de la firme.

Elle expliquait qu'il n'existait pas sur le marché commercial de tel véhicule pleinement autonome, et qu'un être humain devait être derrière le volant en tout temps –une nécessité vitale confirmée par les vidéos de la chose en fonctionnement, publiées ici ou là.

