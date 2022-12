FBS chez Continental, V2X chez Audi: les freins du futur vont révolutionner la route

Imaginez des véhicules capables d'échanger des informations afin qu'aucun carambolage ne soit plus possible, les erreurs d'interprétation et de pilotage des conducteurs et conductrices étant évitées par un dialogue entre machines.

Le monde de l'automobile devrait ressembler à cela dans un futur proche, nous explique le New York Times, qui s'intéresse aux systèmes connus sous le nom de C-V2X (pour «cellular vehicle-to-everything technology», soit un système de communication véhicule-à-tout) ou V2X.

La communication ne se ferait pas qu'entre voitures, mais intègrerait les bicyclettes, les piétons, les feux tricolores, et même les ouvriers travaillant en bord de route, grâce à leur smartphone ou à des vêtements connectés. Une vision collaborative de la sécurité, où tout ne serait pas géré de façon totalement autonome par les différentes forces en présence, mais où chaque entité disposerait d'informations précises, en temps réel ou presque, afin de pouvoir anticiper au mieux.

Chez Audi, on s'emploie activement à perfectionner la technologie V2X, en collaboration avec le département des Transports de l'État de Virginie. De nombreux tests sont menés et certains véhicules de la marque sont d'ores et déjà équipés d'un système les reliant aux feux tricolores de cent-trois villes américaines.

Un compte à rebours permet notamment de connaître le nombre de secondes dans lequel le feu doit changer de couleur, ce qui contribuerait à réduire le stress des conducteurs et conductrices.

La sécurité, mais pas que

Ces innovations n'ont pas qu'un objectif sécuritaire, précise le New York Times, puisque l'écologie pourrait également en tirer profit. Par exemple, lorsque le taux de dioxyde de carbone est trop élevé dans la ville, l'information pourrait être transmise aux véhicules hybrides, lesquels passeraient alors automatiquement en mode électrique afin de ne pas contribuer aux émissions indésirables.

Alors que nous avons de plus en plus de mal à rester attentifs et concentrés sur de longues durées, l'arrivée imminente de V2X sur le marché sonne comme une bénédiction. Il faudra a priori attendre 2025 –si loin, si proche– pour que les premiers véhicules disposant de cette technologie soient mis sur le marché.

D'autres dispositifs sont actuellement en cours de développement, notamment le Future Brake System (FBS), dont nous parle Interesting Engineering. C'est à l'entreprise allemande Continental Automotive que l'on doit ce système, qui doit être installé sur des automobiles américaines dès 2025, et qui se base sur un système délaissant l'hydraulique pour aller vers le «semi-sec».

Le mode de freinage change: il devient plus intelligent, plus automatisé, comme le détaille le développeur en chef du FBS, Martin Baechle, dans une interview. Non seulement ce système devrait mettre un terme aux problèmes de liquide de frein, mais aussi aider à mieux maîtriser le freinage et à éviter les déperditions d'énergie. Ceci permettrait aux voitures électriques de demain d'être munies de batteries moins lourdes et moins coûteuses. Il semblerait qu'avec de tels dispositifs, tout le monde soit gagnant.