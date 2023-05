F1, rallye Dakar... Les pilotes automobile rouleront-ils bientôt tous à l'hydrogène ?

Alors que les 24 Heures du Mans, qui doivent démarrer le 10 juin prochain, prévoient d'introduire une catégorie «hydrogène» en 2026, le monde du sport automobile s'intéresse de plus en plus à cette source d'énergie.

Dès 2024, l'Extreme H doit être la première compétition de véhicules (tout-terrain) entièrement alimentés à l'hydrogène, sur le modèle de l'Extreme E, intégralement dédié aux véhicules électriques. La course, qui devrait se dérouler dans la ville futuriste de Neom, en Arabie Saoudite, est soutenue financièrement par le royaume, qui a de grandes ambitions concernant cette source d'énergie.





Je m'abonne Abonnez-vous gratuitement à la newsletter quotidienne de korii. et ne ratez aucun article.

Pour sa décarbonation, le secteur de la course automobile a commencé par miser sur les batteries, comme en témoigne la création du championnat de Formule E en 2014. Néanmoins, leur autonomie ne convient pas aux grands prix, aux courses d'endurance ni aux rallyes.

À moins de changer de batterie ou de véhicule en cours de course, il n'est en effet pas possible de «faire le plein» en cours d'épreuve avec un véhicule électrique. C'est pour cette raison que l'hydrogène, qui permet une plus grande autonomie et se recharge beaucoup plus rapidement, a désormais le vent en poupe.

Une route semée d'embûches

La Formule 1 –qui connaît un regain d'intérêt du public grâce à la série documentaire de Netflix Drive to survive– est déjà passée aux moteurs hybrides, mais doit remplacer le mélange essence-éthanol actuel par des carburants de synthèse (e-fuel) d'ici à 2026. L'ancien directeur technique et sportif du championnat du monde, Ross Brawn, et le patron de la marque Alpine, Laurent Rossi, pensent néanmoins que le futur de la F1 rime lui aussi avec hydrogène.

À lire aussi La survie de la Formule 1 dépend des carburants synthétiques

Le chemin est toutefois semé d'embûches. Du côté du rallye Dakar, l'industriel français Gaussin a fait concourir un camion à hydrogène en 2022, dans la catégorie expérimentale. Mais il n'a pas pu terminer la course, faute d'infrastructures adaptées pour faire le plein. L'écurie GCK de Guerlain Chicherit voulait quant à elle participer au Dakar de 2023 et de 2024 avec une voiture à hydrogène, mais elle a pour le moment dû se rabattre sur un Prodrive Hunter fonctionnant au biocarburant.

Par ailleurs, que ses véhicules passent à l'e-fuel ou à l'hydrogène, la principale pollution de la F1 est générée par les avions qui permettent aux équipes de traverser le monde pour participer aux grands prix. Et le stockage et le transport de l'hydrogène, peu dense, inflammable et devant être refroidi, représente un défi important, surtout si les pilotes doivent faire le plein le plus vite possible au milieu d'une course.

Enfin, l'hydrogène n'est «vert» que s'il est produit à partir d'énergie décarbonée (renouvelable ou nucléaire), ou puisé dans la nature –ce qui ne représente aujourd'hui qu'un faible pourcentage de la production mondiale, majoritairement basée sur le reformage du méthane.