Une ado de 14 ans fait disparaître l'angle mort des voitures

Les deux imposants montants situés de part et d'autre du pare-brise, à coté des rétroviseurs, sont à la fois une chance et un risque pour les automobilistes: d'un côté, ils empêchent la voiture de s'effondrer en cas de renversement; de l'autre, ils constituent un angle mort relativement dangereux. Une jeune Américaine de 14 ans, Alaina Gassler, a peut-être trouvé une solution à ce problème.

L'inventrice en herbe a placé une caméra à l'extérieur de la voiture, sur le montant central côté passager, pour filmer en continu la scène masquée. Un petit rétroprojecteur restitue en direct les images sur l'intérieur du montant à l'origine de l'angle mort. Ce dernier devient alors comme transparent, et le conducteur ou la conductrice peut apprécier une vue panoramique ininterrompue de la route.

«Mon frère aîné, Carter, vient à peine de commencer à conduire, et l'angle mort pose un problème de sécurité, explique Gassler à Popular Mechanics. Je voulais donc trouver un moyen de m'en débarrasser.»

Pour parfaire la qualité de l'image, l'adolescente a imprimé en 3D un composant pour le projecteur et tapissé le montant de la porte avec un tissu spécifique. Son prochain prototype devrait utiliser des écrans LCD pour optimiser la visibilité en plein jour et stabiliser l'image qui, comme on peut l'observer dans la vidéo ci-dessous, a tendance à trembler.

Les constructeurs dans la course

Grâce à son invention, qu'elle n'a sûrement pas pu tester directement car elle n'a pas encore l'âge légal de conduire, Alaina Gassler a remporté le prix de la Fondation Samueli, empochant au passage la somme de 25.000 dollars.

De nombreux géants automobiles se sont également penchés sur le sujet, à l'instar de Continental, Hyundai et Kia, qui ont réfléchi à une solution similaire. De son côté, Toyota a obtenu en 2017 un brevet pour un dispositif utilisant des miroirs.

Jaguar et Land Rover sont même allés encore plus loin, en essayant de rendre véritablement transparents l'ensemble des montants de la voiture.

Aucune de ces solutions n'est pourtant encore entrée dans notre quotidien au volant. Le prototype de Gassler devra lui aussi surmonter plusieurs obstacles avant de voir concrètement le jour –les montants avant des voitures sont souvent équipés d'airbags, dont la présence d'écrans pourrait empêcher le bon fonctionnement.

Quoi qu'il en soit, le travail de la jeune élève de l'Avon Grove Charter School en Pennsylvanie est déjà couronné de succès: son innovation est notamment en lice pour remporter le Broadcom Masters 2019.