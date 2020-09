Avec Lucid, Tesla trouve un sérieux concurrent à ses berlines

Difficile de contester à Tesla sa grande avance technologique, industrielle et commerciale, dans le secteur des luxueuses berlines électriques. Difficile aussi de nier qu'il y a, dans ce marché si convoité, de la place pour deux, voire plus: la firme d'Elon Musk semble s'être trouvée avec le Californien Lucid Motors, fondé en 2007, un concurrent aux dents longues.

Présentée début septembre, le modèle Air du constructeur californien a ainsi déjà fait tourner quelques têtes. Mais pas seulement pour sa silhouette fluide: les chiffres que Lucid Motors aligne comme de fiers totems semblent placer l'auto dans le très haut du panier des véhicules électriques dispendieux.

À lire aussi Sans vendre un seul véhicule, Nikola a déjà dépassé Ford en bourse

Proposée en de multiples déclinaisons, la Air offre une autonomie monstrueuse: la Grand Touring est ainsi endurante de 830 kilomètres, et c'est à peine moins pour les autres modèles. Les pilotes dans l'âme pourront goûter aux joies d'accélérations fulgurantes.

Très grand tourisme

La Dream est capable de passer de 0 à 100 kilomètres par heure en 2 petites secondes et demie, et il faut moins de 10 secondes à l'auto de Lucid pour parcourir 400 mètres. C'est non seulement mieux que les plus véloces des Tesla mais c'est aussi, note Wired, aussi bien qu'une McLaren 720S et plus rapide qu'une Porsche Taycan Turbo S.

De confort (toit panoramique et écran 5K) ou liés à une conduite semi-autonome de niveau 2 ou 3 (LIDAR, caméras, radar, ultrasons, pour 32 capteurs au total), les équipements proposés semblent appartenir au domaine de la science-fiction.

Mais un argument pourrait, plus que les autres, faire mouche auprès des amateurs et amatrices de longs trajets sans essence: les véhicules de Lucid se rechargent très, très vite. Pour peu qu'un chargeur ad hoc soit à portée, ce qui n'est pas encore souvent le cas, le constructeur annonce une autonomie de 32 kilomètres par minute de charge, soit près de 500 kilomètres en moins d'une demi-heure.

Si tout ceci vous fait rêver, nous vous conseillons de calmer vos ardeurs avant d'avoir pris contact avec votre banque: ce luxe et ces performances ont un prix. Celui de la Air est un peu plus élevé que celui de l'également très charmante nouvelle Ami de Citroën, avec des modèles proposés entre 67.000 et 150.000 euros.