Avec son moteur zéro émission révolutionnaire, Astron Aerospace veut sauver le thermique

Alors que le marché des véhicules électriques s'étend de plus en plus et que leurs performances rivalisent avec celles des véhicules classiques, les constructeurs automobiles semblent avoir acté qu'à long terme, les moteurs thermiques sont amenés à s'éteindre.

Ce n'est pas l'opinion d'Astron Aerospace, une entreprise qui préfère tenter de fabriquer un moteur thermique produisant «de très peu à pas du tout d'émissions nocives». Mieux, l'entreprise affirme d'ores et déjà avoir inventé un modèle permettant ces prouesses.

Très compact, l'Omega 1 ne ressemble pas à un moteur classique. Dépourvu de pistons ou de vilebrequin, c'est un moteur rotatif équipé de deux chambres, l'une pour l'air froid et l'autre pour l'air chaud des gaz d'échappement.

Astron Aerospace explique qu'en plus d'émettre très peu de gaz nocifs, ce design permet de se débarrasser d'un grand nombre de composants mobiles, et ainsi de réduire considérablement le poids et la friction. Cette évolution permet théoriquement de diminuer la perte de puissance et de produire moins de bruit et de vibrations.

Révolution... en théorie

Sur le papier, tout cela est très prometteur. Dans ses images et vidéos promotionnelles, l'entreprise utilise pour l'instant essentiellement un modèle 3D de son invention. La seule vidéo publique du prototype construit par Astron ne dure que quelques secondes et montre l'Omega 1 tourner seul dans un hangar.

Rien n'indique donc encore qu'il corresponde exactement au modèle 3D, ou qu'il ait été réellement testé. Dans ces conditions, les nombreuses promesses de ses concepteurs restent des projections qui semblent très optimistes. Par exemple, alors que leur marketing assure que le moteur n'aura «pas de fuites d'huile», leur vidéo montre un liquide suinter du prototype en mouvement.

Par ailleurs, l'entreprise clame un «coût de fabrication réduit», sans préciser par rapport à quoi, et une «incroyable efficacité thermique», ce qui est difficile à prévoir sans l'avoir réellement testé auparavant. Astron Aerospace affirme cependant qu'elle fournira bientôt au public des détails supplémentaires. Wait and see.