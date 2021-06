Pourquoi les voitures sont de plus en plus lourdes

Entre 1990 et 2020, le poids moyen d'une voiture vendue en France est passé de 953 kilos à 1.233 tonne, selon l'Ademe. Et si les émissions avaient jusqu'ici tendance à baisser, elles remontent en flèche depuis 2019.

Cette hausse de poids spectaculaire s'explique en partie par de bonnes raisons: plus lourdes, les voitures résistent mieux aux chocs et de nombreux équipements de sécurité ont été ajoutés.

Mais depuis 1960, la taille des voitures a aussi augmenté de 21% en hauteur, de 14% en largeur et de 3% en longueur, selon les estimations du chercheur Aurélien Bigo. Et leur puissance a été quasiment multipliée par trois.

«Le paradoxe, c'est qu'en plus, ces véhicules plus gros transportent de moins en moins de monde, raille le scientifique. Une voiture de cinq places transporte aujourd'hui en moyenne 1,58 personne!»

Principalement montrés du doigt: les SUV, qui ont atteint un niveau record de ventes en Europe en janvier 2021 avec 44% des immatriculations, selon le cabinet d'expertise Jato.

Or, ces véhicules sont en moyenne plus gros que leur équivalent berline. La Renault Kadjar pèse ainsi 1.429 kilos à vide, contre 1.197 à 1.304 kilos pour la Mégane essence zen. Et ça ne s'arrange pas avec le boom des hybrides et des voitures électriques.

Dans une Tesla ou une Zoe, la batterie représente à elle seule le quart du poids du véhicule. «Et si on voulait obtenir la même autonomie avec une voiture électrique qu'avec une voiture thermique, le poids de la batterie devrait faire 1.250 kilos», calcule le site Izi d'EDF.

Fausse sécurité

Si les clients aiment les voitures plus grosses, c'est qu'elles procurent un sentiment de sécurité au conducteur, grâce à leur assise en hauteur. Et ce n'est pas seulement une impression.

«Le poids additionnel offre une meilleure sécurité en cas d'accident», atteste le site de CNN, qui explique que les occupants d'une voiture électrique ont moins de chance d'être blessés lors d'une collision que ceux d'un véhicule essence.

«C'est un simple phénomène de physique: lorsque deux véhicules entrent en collision, le plus lourd va continuer sur sa lancée par inertie. À l'inverse, le plus léger va changer abruptement de direction», détaille le site. Sauf que si un gros SUV vous protège davantage en cas de crash, il a aussi tendance... à provoquer davantage d'accidents.

«En 2019, les sinistres provoqués par les gros modèles de SUV ont été 27% plus élevés par rapport aux autres automobiles» indique Bettina Zahnd, chercheuse en accidentologie chez AXA Suisse. En plus, ils provoquent des dommages plus importants aux autres usagers de la route, en raison notamment de leur poids et de la hauteur du pare-choc.»

Après de nombreuses tergiversations, le gouvernement a instauré en 2020 une taxe sur les véhicules de plus de 1.800 kilos, bien au-delà des 1.400 kilos initialement prévus.

Curieusement, les voitures électriques en seront exemptées, ainsi que les voitures familiales. Les SUV les plus vendus, comme les Peugeot 2008 et 3008 ou les Renault Captur et Kadjar ne seront pas non plus concernés.