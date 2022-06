Ce prototype de Fiat 500 peut rouler à l'infini sans recharger sa batterie

Il y a deux ans, nous nous faisions écho des exploits de la start-up israélienne ElectReon, spécialisée dans ce qu'elle nomme les wireless electric roads (ERS) –des tronçons de routes capables de recharger en continu des véhicules électriques.

Et si la jeune pousse n'est que l'une de toutes celles, nombreuses dans le monde, planchant sur l'électrification des routes sous une forme ou sous une autre, le géant automobile Stellantis, qui regroupe depuis 2021 PSA Peugeot Citroën (Citroën, DS Automobiles, Opel, Peugeot, etc.) et Fiat Chrysler Automobiles (Fiat, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat Automobiles, Jeep, Lancia, etc.) a lui aussi décidé de se pencher sur la question.

Avec un prototype de Fiat 500 électrique adapté pour l'occasion, le constructeur planche ainsi dans son «Arena del Futuro» des environs de Chiari, en Italie, sur ce qu'il nomme DWPT pour Dynamic Wireless Power Transfer.

Soit, traduit par la firme elle-même dans son communiqué, un «transfert d'énergie sans fil par induction» permettant en théorie à une automobile électrique de rouler en consommant son électricité à la volée, donc sans besoin de recharger sa batterie.

Comme l'explique The Drive, le principe de recharge par induction, proche de ce que vous pouvez connaître sur vos smartphones et leurs chargeurs ad hoc, n'est pas neuf.

Ce qui l'est en revanche dans la solution proposée par Stellantis est que l'électricité envoyée au véhicule ne l'est pas vers sa batterie mais directement vers son moteur: c'est à peu de chose près ce qui se passe sur le circuit de voiturettes électrique des rêves de votre enfance, mais à l'échelle 1:1 et avec des humains au volant.

Vers l'infini, et au-delà, et sans batterie

«Cette technologie est adaptable à tous les véhicules équipés d'un "récepteur" spécial qui transfère l"énergie provenant de l'infrastructure routière directement au moteur électrique, prolongeant l'autonomie tout en conservant la charge de la batterie du véhicule», est-il précisé dans le communiqué qui, outre les petites auto, parle aussi de bus ou de camions.

Bref, un certain rêve de futur connecté et d'autonomies infinies. Un rève néanmoins encore un peu flou. Car Stellantis n'offre, pour l'instant, que très peu de détails techniques sur ce système de Dynamic Wireless Power Transfer, dont on imagine qu'il n'est pas encore tout à fait prêt à être adapté aux routes du monde entier.

À quelle vitesse roule la Fiat 500 testée par Stellantis sur son arène du furur? Quelle est la puissance réelle du transfert électrique entre les bobines placées sous l'asphalte la route et les récepteurs placés dans le véhicules?

Le constructeur annonce avoir réussi à atteindre un transfert électrique équivalent à celui d'un chargeur rapide en courant continu. Comme le note néanmoins The Drive, cela peut signifier n'importe quel chiffre compris entre 50 et 350 kilowatts.

Techniquement, l'utilisation d'un courant continu pour le DWPT permet à Stellantis de simplifier une partie des systèmes nécessaires, d'utiliser des câbles plus fins et de gagner en poids, ainsi que de choisir un matériau comme l'aluminium plutôt que le cuivre, plus coûteux et plus difficile à recycler notamment.

Si seule la petite Fiat 500 adaptée a pour l'instant été testée sur l'Arena del Futuro, une Maserati Grecale Folgore devrait bientôt la rejoindre pour continuer à amasser des données sur ce système naissant.

Nous sommes donc encore bien loins des travaux colossaux que nécessiterait l'adaptation de nos routes et infrastructures à une telle innovation, mais toutes les pistes méritent d'être suivies. Celle-ci pourrait s'avérer plus qu'utile dans certains cas, sur certaines portions d'autoroutes ou pour des transports en commun notamment.