Les Tesla ne brillent pas par leur qualité de fabrication

Les écueils étant plutôt chose rare pour Elon Musk, à qui tout semble sourire ces derniers mois, celui-ci trouve un certain écho dans les médias anglo-saxons: selon un classement annuel établi par J.D. Power, la qualité de fabrication des Tesla serait loin d'être exceptionnelle.

La marque de véhicules électriques, qui s'enorgueillit de savoir désormais produire ses modèles en masse et sans accroc, occupe même l'avant-dernière place de la liste, devant Land Rover.

Enquête insatisfaction

L'US Initial Quality Study de J.D. Power, que l'entreprise présente comme un «benchmark de l'industrie sur la qualité des véhicules», sonde la clientèle américaine quant aux problèmes rencontrés dans les trois mois suivant l'acquisition d'une automobile.

La moyenne du secteur américain s'établit à 166 incidents pour 100 voitures. Dodge, Volkswagen, Kia ou Chevrolet, notamment, font mieux. Au-dessus de la moyenne, Ford atteint les 174 insatisfactions, BMW 176, Toyota 177 et Tesla... 250.

Wired note que pour la plupart des constructeurs et de leurs produits, les pépins concernent la partie la plus technologique des véhicules: l'interface de l'écran, la connectivité Bluetooth, la reconnaissance vocale, le système de vidéo à bord, etc.

Pour Tesla en revanche, de nombreux problèmes rapportés sont plus étroitement liés aux qualités mécaniques des automobiles, avec des reproches quant à la précision de la pose des panneaux extérieurs, aux bruits de roulement et aérodynamiques ou encore à la qualité de la peinture.

Au mauvais moment

J.D. Power souligne que la méthodologie de son étude a dû être adaptée au cas spécifique de Tesla, des raisons légales permettant au constructeur d'interdire la récolte d'informations auprès de sa clientèle dans plusieurs États, dont la Californie.

Ces précautions notées, cette mauvaise publicité n'en reste pas moins inopportune pour Tesla, à un moment où elle cherche à dépasser sa cible initiale de fans pour toucher une population plus large.

Le classement intervient alors que le Model Y de la marque est pointé du doigt pour sa piètre qualité et que son mode Autopilot reste très critiqué. Des défauts de jeunesse, à n'en pas douter.